Confirman sentencia contra Richard Segura por homicidio agravado cometido en una cancha de fútbol

El Tribunal Superior de Cartagena dejó en firme la condena de 35 años y 4 meses de prisión contra Richard Segura Machacón, alias el Chorry, responsable del asesinato de un hombre y las heridas causadas a otro en hechos ocurridos en el sur de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión de segunda instancia se dio tras resolver el recurso de apelación presentado por la defensa del sentenciado. Sin embargo, los argumentos de la Fiscalía General de la Nación fueron contundentes para ratificar la responsabilidad de Segura Machacón en los delitos de homicidio y lesiones personales, ambos en modalidad agravada.

Los hechos que motivaron esta ejemplar sanción se remontan al 17 de diciembre de 2017, en una cancha de fútbol del barrio María Cano. En ese lugar, “el Chorry” atacó con un arma blanca a un hombre de 35 años, quien falleció debido a la gravedad de las heridas, y dejó lesionado a otro ciudadano de 48 años. Según la investigación judicial, el ataque fue motivado por rencillas que los involucrados sostenían con anterioridad.

Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal confirmó la multa económica de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con esta decisión ejecutoriada, el condenado deberá cumplir la totalidad de su sentencia en centro carcelario, cerrando así un proceso judicial que duró más de ocho años.