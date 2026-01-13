“Con permiso, me elijo”: el viaje de Beatriz Helena Álvarez hacia la libertad interior
Con permiso, me elijo es el libro de la reconocida presentadora de televisión y mentora de consciencia, Beatriz Helena Álvarez, quien desde su propia experiencia de vida nos regala lo que para ella ha sido fundamental para entender que si no nos valoramos y nos ponemos como prioridad, entramos en un juego peligroso en el que otros terminan decidiendo o vida que debemos vivir.
23:40
