En ArmoníaEn Armonía

Programas

“Con permiso, me elijo”: el viaje de Beatriz Helena Álvarez hacia la libertad interior

Con permiso, me elijo es el libro de la reconocida presentadora de televisión y mentora de consciencia, Beatriz Helena Álvarez, quien desde su propia experiencia de vida nos regala lo que para ella ha sido fundamental para entender que si no nos valoramos y nos ponemos como prioridad, entramos en un juego peligroso en el que otros terminan decidiendo o vida que debemos vivir.

“Con permiso, me elijo”: el viaje de Beatriz Helena Álvarez hacia la libertad interior

“Con permiso, me elijo”: el viaje de Beatriz Helena Álvarez hacia la libertad interior

23:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad