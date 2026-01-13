Caso Yeison Jiménez: Medicina Legal ya entregó todos los cuerpos del accidente a sus familiares

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya se culminaron los exámenes técnico-científicos y médico-legales tras el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, en el que falleció el reconocido cantautor colombiano Yeison Jiménez y cinco personas más, entre ellas integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

También informó que todos los cuerpos fueron plenamente identificados, garantizando la dignidad humana y el respeto por la situación que enfrentan los familiares de las víctimas.

En ese sentido, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, señaló que ya fueron entregados los cuerpos a sus familiares para los homenajes póstumos.

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Alberto Marín

Fernando Torres Rojas

Waisman David Mora Bejarano

Jefferson Osorio Vásquez

Yeison Orlando Jiménez Galeano

“Con esta entrega, el Instituto da por concluida su intervención y expresa un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las personas fallecidas. La entidad reafirma que, en el desarrollo de sus funciones, actúa con celeridad y diligencia en todos los casos, teniendo en cuenta que los tiempos y resultados de cada proceso están determinados por las particularidades y circunstancias propias de los hechos”, señaló el director del Instituto.

