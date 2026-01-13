Actualidad

Caso Yeison Jiménez: Medicina Legal ya entregó todos los cuerpos del accidente a sus familiares

El reconocido cantautor colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado sábado junto con su equipo de trabajo y el piloto de su aeronave, en un accidente ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Yeison Jiménez y accidente aéreo | Fotos: Suministradas

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya se culminaron los exámenes técnico-científicos y médico-legales tras el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, en el que falleció el reconocido cantautor colombiano Yeison Jiménez y cinco personas más, entre ellas integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

También informó que todos los cuerpos fueron plenamente identificados, garantizando la dignidad humana y el respeto por la situación que enfrentan los familiares de las víctimas.

En ese sentido, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, señaló que ya fueron entregados los cuerpos a sus familiares para los homenajes póstumos.

“Con esta entrega, el Instituto da por concluida su intervención y expresa un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las personas fallecidas. La entidad reafirma que, en el desarrollo de sus funciones, actúa con celeridad y diligencia en todos los casos, teniendo en cuenta que los tiempos y resultados de cada proceso están determinados por las particularidades y circunstancias propias de los hechos”, señaló el director del Instituto.

