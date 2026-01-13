Cantante Julio Iglesias, acusado de agresión sexual por exempleadas de sus mansiones en el Caribe

Julio Iglesias, el cantante español con más éxito comercial en todo el mundo, fue recientemente acusado de agresión sexual por dos extrabajadoras de sus mansiones ubicadas en República Dominicana y las Bahamas.

Según elDiario.es y Univisión Noticias, encargados de la investigación, los testimonios corresponden a una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta, quienes aseguran haber sido víctimas de agresiones, acoso, insultos y humillaciones por parte de la estrella española.

La investigación, realizada durante tres años, revela testimonios de las denunciantes, sustentados por una documentación que respalda sus declaraciones, además de las de otros trabajadores del cantante.

Finalmente, a pesar de haberse contactado con el cantautor español hace diez días y de haber recibido sus preguntas, los investigadores aseguran que aún no han recibido una respuesta de su parte.