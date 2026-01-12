Vino de hormiga culona y aguacate en Santander, creado por el Chucureño Sao Moro
En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Sao Moro, creador de vinos artesanales de cacao, aguacate, café y la emblemática hormiga culona —símbolo de la cultura santandereana y de su identidad ancestral— explicó los procesos de elaboración y el origen de la idea de crear bebidas a partir de productos que identifican la región.
Sao Moro es oriundo de San Vicente de Chucurí, Santander, municipio conocido como la capital cacaotera de Colombia. Este entorno le permitió dar inicio a un emprendimiento que se ha convertido en un símbolo ancestral, a través de un vino blanco con notas de cacao y miel, entre otros sabores característicos del territorio.
Se trata de un proyecto innovador que reta a catadores y consumidores y que, al mismo tiempo, conecta territorios, memoria e identidad de toda una región.