"Venezuela quiere vivir en democracia": exdiplomático John Maisto destacó rol de EE.UU. en transición

El presidente Donald Trump ha respaldado condicionalmente a Delcy Rodríguez, advirtiéndole que “pagará un precio muy alto” si no coopera, además, Trump publicó en Truth Social una imagen de su perfil de Wikipedia que lo identifica como el “Presidente Interino de Venezuela” asegurando que EE.UU. administrará el país y sus recursos hasta lograr una estabilidad total.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el diplomático retirado, John F. Maisto, evaluando esta política de Estados Unidos sobre Venezuela como algo de opiniones divididas, pero destacando a Nicolás Maduro como un presidente ilegítimo que debía salir del poder.

“Llegó el momento de actuar contra esta realidad en el continente. Estados Unidos decidió participar en la transición de poder y de realidad económica en Venezuela (…) El Gobierno de facto sigue en el poder, a pesar del hecho de que Maduro ya no está en Miraflores. Pero ahora Estados Unidos está metido con las autoridades venezolanas en una transición. ¿Cómo va a ser esta transición? Es la gran pregunta”, aseguró.

Destacó que es clave entender cómo puede haber una transición cuando hay presos políticos y el régimen continúa en el poder.

“La población de Venezuela no está de acuerdo con el régimen y con lo que ha dejado Maduro. Estados Unidos sabe eso y por eso se está pasando por un periodo de transición. Estamos empezando algo puede llegar a una democracia que funcione para el pueblo venezolano”, dijo.

¿Donald Trump logrará una transición en Venezuela con Delcy Rodríguez al mando?

Agregó también que las posturas de Trump en sus redes sociales si bien si se deben tomar en serio, se debe entender que son cambiantes.

“Tenemos en los Estados Unidos, en el poder, a un presidente que utiliza los medios informativos y su voz como si estuviera en el mundo del comercio de bienes raíces en Nueva York. Muchas veces dice cosas y cambia su punto de vista en el día siguiente o en menos tiempo. Ustedes, colombianos, han visto eso en el hecho de que el presidente Petro y el presidente Trump han tenido un intercambio que ambos han dicho que ha sido que es positivo. Entonces tenemos que ver a dónde va”, explicó.

Finalmente, enfatizó en la importancia de países como Colombia para apoyar esta transición y la unión de Sudamérica en ese sentido, catalogando a Venezuela como el único país de la región sin una verdadera democracia.

“La región está buscando acuerdos que tienen que ver con el funcionamiento de sistemas democráticos. Hay mucha esperanza, pero también un poco de duda durante este periodo de transición. Lo claro es que los venezolanos quieren vivir en la democracia”, concluyó.

