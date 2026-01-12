Un hombre murió en un procedimiento policial en Necoclí; la alcaldía pide esclarecer los hechos

Necoclí- Antioquia

En la madrugada del domingo y en medio del festejo de las fiestas del Coco en el municipio de Necoclí, se reportó la muerte de un hombre en medio de la intervención de la policía en una riña intrafamiliar, al parecer, entre la víctima y su pareja. Según el reporte de la policía Urabá, los uniformados intervinieron para impedir la agresión a la mujer. Sin embargo, el hombre, supuestamente bajo efectos del alcohol, trató de agredir a uno de los uniformados con un arma blanca. Este reaccionó y lo hirió con su arma de dotación, pero posteriormente falleció.

“La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación con el fin de establecer con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar que enmarcaron estos hechos”, agregó la policía en una comunicación oficial sobre el hecho.

La alcaldía de Necoclí lamentó este suceso que enluta a una familia de la población y que ha generado consternación; por lo tanto, dijo que está acompañando a la familia de la víctima. Agregó que estos hechos están siendo investigados bajo los protocolos institucionales en la verificación y esclarecimiento de los organismos competentes. “Reitera su confianza en los mecanismos institucionales y judiciales, los cuales permitirán establecer con claridad las circunstancias de lo ocurrido, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos de todas las partes”, agregó en la comunicación oficial.

Ante la consternación que ha manifestado la comunidad, solicitó mantener la calma y aguardar una conclusión de la investigación.