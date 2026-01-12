Plan retorno: habrá mayor control en las vías Ibagué – Bogotá e Ibagué – Calarcá

Tolima

Con un plan especial con énfasis en los corredores Ibagué – Bogotá e Ibagué – Alto de la Línea las autoridades de tránsito del Tolima esperan que hoy cumplan su plan retorno miles de vehículos que han transitado por las vías del departamento en las últimas semanas.

“Nosotros nos hemos preparado con todas las entidades públicas y privadas que tenemos alguna incidencia en materia de movilidad en las vías del Tolima, las concesiones y los mismos alcaldes, tendremos 16 cuadrantes viales a cargo de las autoridades de tránsito, es un trabajo coordinado”, dijo Miguel Bermúdez.

El director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima afirmó que en el cierre del 2025 y en el primer fin de semana del 2026 se tuvo un alto flujo vehicular representando 165.117 automotores que ingresaron al departamento y 201.348 que salieron hacia otras regiones, lo que arrojó un total de 366.465 vehículos.

“Es el primer cierre fuerte de la temporada de vacaciones, toda la semana se ha presentado un alto flujo vehicular lo que incluso llevó a que el operador del cruce de la cordillera realizara cierres en la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea para controlar el tráfico”, resaltó Bermúdez.

A la vez se está desarrollando un trabajo coordinado con las autoridades de Cundinamarca, Caldas, Huila y Quindío, departamentos con los que el Tolima tiene conexión vial y existirá un alto flujo vehicular.

“El mayor reto se enfoca hacia Bogotá, pero en todo este proceso hay un factor determinante y es el humano, el conductor a quien le agradecemos para que programen con anticipación sus viajes y establezcan todo los necesario para desplazarse de manera responsable”, resaltó.

Dato: el Tolima en el 2025 fue uno de los tres departamentos con la menor cifra de víctimas fatales en accidentes de tránsito por lo que se espera que en el 2026 esta tendencia se mantenga.