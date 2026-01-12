Conozca los avances de Unibac durante el año 2025

Ampliación de la oferta universitaria con Unibac Matuna, internacionalización del Talento Unibac, tránsito institucional hacia Universidad, avances en acreditación en Alta Calidad, liderazgo investigativo, y confirmación como referente creativo del Caribe, hacen parte del haz de logros antológicos obtenidos por Unibac a lo largo del 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El impulso más importante para hacer de Unibac Matuna una realidad provino del gobernador Yamil Arana, al priorizarlo en la agenda del Departamento y llevarlo a la Asamblea Departamental. Se trata del proyecto de infraestructura universitaria más importante de Bolívar, para ampliación de cobertura que ya cuenta con diseños y licencia de construcción.

La internacionalización del Talento Unibac tuvo su expresión más alta con los tres rutilantes conciertos en España de la Orquesta Sinfónica de Bolívar en la gira “Volando Mares” (Medina del Campo, Madrid y Bilbao), así como la participación del coro “Voci del Mare” en el 71° Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, España, donde obtuvo el 4° lugar.El plan de desarrollo institucional “Generación U”, adoptado para cuatro años tras la designación de Sacra Náder David para un nuevo periodo en la Rectoría, implica la transformación más importante para Unibac, para pasar de Institución Universitaria a Universidad, y las prerrogativas que de ello se desprenden.

En 2025, Unibac se consolidó como referente creativo del Caribe y lo confirmó en Mompox donde una delegación de 200 artistas ratificó que somos “el alma de Festijazz”, participando en los desfiles, música en las calles, murales, la Melomanía y grupos como Unibac Jazz and Jam, Unibac Brass, Apolo Quintet by Unibac, Orquesta Tropical Unibac, coro Unibac Voci del Mare y Coro Góspel Unibac.

De igual forma, la realización del XVIII Festival de las Artes así como otros eventos académicos de alto renombre liderados por nuestros programas de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Música: XVII Congreso Internacional de Arte del Caribe, XI Festival Audiovisual y de Video Experimental VERTOV, X Seminario Internacional de Innovación en Diseño y Desarrollo de Productos (Innobac) y las XI Clínicas Instrumentales y IV Clínicas Kids, eventos que contribuyeron a la proyección institucional y al fortalecimiento de la formación artística y cultural.

En lo académico destaca la aprobación del nuevo pregrado en Administración Turística y del Patrimonio, modalidad híbrida (presencial-virtual), una necesidad ante el enorme legado que atesora Cartagena de Indias y Bolívar.

Unibac ha consolidado en 2025 una estrategia integral de fortalecimiento de semilleros de investigación, que ha permitido su destacada participación en más de quince eventos académicos y de investigación, tanto a nivel local como nacional e internacional.Desde 2014, Unibac viene renovando con Icontec su certificación en la norma ISO 9001, en todos los procesos institucionales.

El prestigio académico de Unibac está siendo solicitado de manera creciente por la juventud de la región. Es así que el programa de Comunicación Audiovisual abrió un grupo completo de horario diurno, fortaleciendo su cobertura y capacidad de respuesta a la alta demanda estudiantil.

Unibac publicó el cuarto volumen de la obra completa de Adolfo Mejía, este dedicado a sus obras para piano, que se suma a Música Sinfónica (I), Música Vocal y Coral (II) y Música de Cámara (III).

El denodado compromiso de Unibac en la formación de artistas en nuestra región, y el significativo aporte en el fortalecimiento de la identidad cultural, fueron consideraciones de la Gobernación de Bolívar e Icultur para entregarnos un reconocimiento público en el 13º Festival de Bandas de Bolívar, tanto a nuestra Sacra Náder David, como al maestro Jorge Daniel Otero Manchego, egresado y docente de Unibac, director de “Armonías de Bolívar”.