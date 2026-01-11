¿Quiénes iban en la avioneta en la que murió Yeison Jiménez? Esto se sabe del accidente

Este sábado, 10 de enero, se presentó un grave accidente en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón. Según informó la Aerocivil, el accidente se habría presentado sobre las 4:11 pm y minutos después de despegar, se habría presentado el siniestro.

Los organismos de socorro y la Policía Nacional llegó al lugar del impacto y allí confirmaron la muerte de los 6 ocupantes de la avioneta.

Leer más: URGENTE: Fuentes confirman muerte del cantante Yeison Jiménez tras accidente en Paipa

¿Quiénes eran los que iban en la avioneta?

Según el último informe de la Aeronáutica Civil, los fallecidos fueron el piloto y 5 pasajeros. Estos eran sus nombres:

Piloto: Capitán Fernando Torres.

Capitán Fernando Torres. Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Tras el accidente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se activó y su personal especializado se desplazó hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del suceso.

Por su parte, la Gobernación de Boyacá se unió a los mensajes de condolencia con las familias confirmando los 6 fallecidos. “Unidos en oración como departamento nos solidarizamos con la situación. Que Dios Todopoderoso llene de fe, fortaleza y esperanza a las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos” cierra el comunicado.

Además, tras el anunció, el Gobernador anunció que el departamento entrara en un duelo departamental por este trágico accidente.

Lo último que se conoce sobre el accidente

Lo último que se conoció sobre el accidente fue lo informado por la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, quien informó que el equipo se encuentra recogiendo los cuerpos de los fallecidos y recogiendo pruebas que permitan encontrar la causa del accidente.

Indicó que la información será publicada cuando las autoridades de investigación tengan los resultados de esta investigación. Por ahora, lo que se ha encontrado, es el último video que se grabó minutos antes del accidente.

Leer más: Yeison Jiménez soñó con su muerte: Esta fue la inquietante premonición que reveló el artista

Esta grabación la hizo el fotógrafo del artista y también víctima de este duro accidente Weisman Mora: