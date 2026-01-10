Nuevo hallazgo cerca a la Terminal de Transporte de Cartagena: hombre fue encontrado sin vida

De acuerdo al reporte entregado por el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, se presentó el descubrimiento de un occiso identificado como Miguel Banquez Vitola, de 51 años, en una trocha ubicada a 600 metros de la Terminal de Transporte, sobre la vía Cordialidad.

El hallazgo se produjo alrededor de las 12:30 pm, luego de que transeúntes alertaran a la línea de emergencia 123 sobre la presencia de un hombre tendido en la vía. La víctima, quien no registra anotaciones judiciales y es natural de San Onofre (Sucre), presentaba heridas por arma de fuego que le causaron la muerte de manera inmediata.

Funcionarios de la SIJIN realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones pertinentes. La institución reiteró la importancia de suministrar cualquier tipo de información sobre hechos de afectaciones a la vida, absoluta reserva.