En Clemencia- Bolívar iniciaron obras de saneamiento básico en cuatro barrios y calle Las Charquitas

El 2026 no comenzó con discursos ni promesas en Clemencia. Comenzó con maquinaria, excavaciones y tuberías entrando en la tierra. En los barrios Cruz de Mayo, Cooperativo, San José de Franco, El Bolsillo y la tradicional Calle de Las Charquitas, donde se beneficiarán más de 300 familias, el sonido de la maquinaria marca el inicio de una obra largamente esperada: la expansión del sistema de alcantarillado sanitario del municipio.

Se trata de una intervención estructural que no solo transforma el paisaje urbano, sino que ataca de raíz uno de los problemas históricos del territorio: la ausencia de saneamiento básico digno. Las obras avanzan con excavaciones profundas para la instalación de las redes principales y domiciliarias, construidas bajo estrictas especificaciones técnicas, que conducirán las aguas residuales hasta la estación Cementerio, punto clave del sistema.

“Ya iniciamos la excavación para instalar la tubería de las redes principales del alcantarillado. Es una obra técnicamente exigente, pero absolutamente necesaria para garantizar un servicio eficiente y sostenible”, explicó Miguel Samir Barrios Coneo, alcalde de Clemencia, al detallar que el proyecto contempla la optimización integral del sistema actual, aumentando su capacidad, eficiencia y vida útil.

El proyecto, denominado “Mejoramiento del sistema actual de redes de alcantarillado de la cabecera municipal de Clemencia – Bolívar”, cuenta con una inversión de $2.501.684.693, recursos destinados a ejecutar actividades que impactarán directamente la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de la población urbana.

Para el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, el mensaje es claro: el desarrollo se construye desde lo esencial. “No hay mejor manera de empezar el año que con obras que dignifican a la gente. El saneamiento básico no se ve, pero se siente: en la salud de los niños, en la tranquilidad de las familias y en el futuro del municipio”, señaló el mandatario, al recorrer los frentes de trabajo.

“Para uno que ha vivido tantos años con este problema, ver que por fin están haciendo estas obras es una felicidad inmensa. Yo soy ama de casa y sé lo que significa tener un hogar limpio, sin malos olores ni aguas estancadas. Esto nos cambia la vida, nos da tranquilidad y nos devuelve la esperanza de que nuestros hijos crezcan en un entorno más sano y digno. Asi es que se trabaja alcalde”, expresó una residente del sector, visiblemente emocionada.

Más allá del concreto y las tuberías, la obra representa un cambio silencioso pero profundo: calles sin aguas residuales, viviendas más salubres y un municipio que avanza hacia condiciones urbanas más justas. En Clemencia, el 2026 empezó bajo tierra, pero con la mirada puesta en un futuro más limpio, más sano y más digno.