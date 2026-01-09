Este es el avión del ‘juicio final’ que voló en Estados Unidos en medio de tensiones globales // Caracol radio

En medio de una creciente incertidumbre geopolítica, un vuelo sucedido en Los Angeles ha captado la atención pública de medios internacionales; se trata de la actividad aérea realizada por el llamado ‘avión del juicio final’, una aeronave diseñada para ser protagonista en caso de una guerra nuclear.

De acuerdo a información brindada por ‘Times of India’, esta aeronave sobrevoló cielo norteamericano y fue ubicado a unos 25 minutos de la ‘Casa Blanca’, tras esto se dirigió al aeropuerto de Los Angeles con el secretario de guerra, Pete Hegseth.

Además, este histórico evento sucedió en horas de la noche del jueves 8 de enero, fecha marcada por las crecientes tensiones en Oriente Medio y posterior a la captura de Nicolás Maduro en una operación militar realizada en Venezuela.

¿Qué es el ‘avión del juicio final’?

Este término fue acuñado en medios y redes sociales para hacer referencia al Boeing E-4B Nighwatch, una aeronave militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la cual fue diseñada para funcionar como un centro de mando aéreo estratégico en situaciones extremas, como lo pueden ser guerras nucleares o crisis internacionales severas en las que el comando terrestre pueda verse afectado.

El avión está equipado con sistemas de comunicación avanzados, blindaje contra pulsos electromagnéticos (EMP) y capacidades de operación durante días en el aire gracias a la posibilidad de reabastecimiento en aire.

¿Por qué su vuelo genera incertidumbre geopolítica?

Tras su vuelo por el espacio aéreo de Estados Unidos, aterrizando en Washington D. C. y posteriormente en Los Ángeles, esta inusual actividad, se especula, se debe a actividades estratégicas del país norteamericano en medio de la tensión global; aunque no se ha podido confirmar, algunos usuarios especializados en el sector aéreo, han recalcado que es la primera vez en 50 años que se puede ver este avión sobrevolando el país.

En otros escenarios se ha movilizado por motivos de entrenamiento, logística o mantenimiento, no obstante, en medio de los eventos internacionales de actualidad, algunos analistas concluyen que su presencia mediática se debe ante un conflicto de grado mayor.

What’s believed to be the first appearance in its 51-year flying history, the Boeing 747 E-4B Nightwatch, also known as the “Doomsday Plane,” showed up at LAX during Thursday’s Airline Videos Live broadcast and will most likely be the highlight of 2026! pic.twitter.com/wvc39ypRnP — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) January 9, 2026

¿Cuál es su papel en seguridad norteamericana?

El E-4B no es un avión de combate ni de transporte, su principal función es servir como un centro de mando y control aéreo en situaciones de emergencia o guerras, dentro de él puede resguardar al presidente de Estados Unidos (Donald Trump), el secretario de Defensa y otros altos mandos militares, garantizando una comunicación segura y continúa aunque se presenten fallos en infraestructuras terrestres.

Entre otras de sus características, destaca:

Resistencia a ataques nucleares y pulsos electromagnéticos.

Comunicación permanente con fuerzas estratégicas globales (submarinos, bombarderos, misiles, etc.).

Operaciones autónomas prolongadas gracias al reabastecimiento en vuelo.

Desde Moscú califican como “peligroso” la presencia del E-4B

En Medio Oriente, medios internacionales como ‘TOI’ de la India advierten un inminente peligro, además, medios digitales rusos, también resaltaron que la presencia del E-4B se da tras palabras de Donald Trump sobre “México, Groenlandie y Taiwán”.