Paul Schrader y Martin Scorsese, una relación profesional de diferencias, pero de éxitos

Paul Schrader y Martin Scorsese, una amistad de diferencias, pero de éxitos

Paul Schrader, guionista, director y respetado crítico cinematográfico, dialogó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del Master Class Global Virtual del 31 de enero de 2026, una clase máster de cine a nivel global.

Éxito de ‘Taxi Driver’

Mencionó que ellos no tenían reocupación en ese momento por la violencia que contenía la película, pues considera que había otras mucho más violentas.

¿Por qué reescribió el guion?

Comentó que fueron dos libretos inicialmente los que se hicieron, “cuando encontramos el enfoque de dos hermanos y no una película de boxeo, se dio el cambio principal”.

Relación con Scorsese

Ambos referentes del mundo del cine hicieron varias películas juntos, todas un éxito rotundo. Sin embargo, recordó que la primera vez que conoció a Martin Scorsese quiso hacer dos películas: ‘La Última Tentación de Cristo’ y ‘Pandillas de Nueva York’.

Reconoció que ambos eran personas muy diferentes y veían las cosas de maneras diversas, pero aun así lograron compaginar bien.

¿Cómo aprendió a crear guiones?

Schrader expresó que cada artista es “autodidacta”, siempre mirando para hallar su verdadero estilo. “Encontré una manera de escribir con mi propio estilo”.

