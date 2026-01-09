Papa León XIV pide “salvaguardar los derechos humanos y civiles” de los venezolanos

El papa León XIV dijo que el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico es motivo de “grave preocupación” y pidió “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”, tras el ataque de Estados Unidos que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

“La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación (...) Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes”, dijo el papa estadounidense y peruano en su audiencia a los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la Santa Sede.

Estados Unidos desplegó desde agosto un importante dispositivo militar en el Caribe y bombardeó embarcaciones procedentes de Venezuela en nombre de la lucha contra el narcotráfico, operaciones cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos, oenegés y responsables de Naciones Unidas.

Igualmente llevó a cabo ataques similares en el Pacífico oriental, sin presentar pruebas de que las personas a bordo fueran narcotraficantes.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron luego capturados el 3 de enero en un sorpresivo ataque militar en plena noche en Caracas, una operación que ha agitado el escenario diplomático en todo el mundo.

“Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia”, agregó el pontífice.

El santo padre instó también a que se busquen “soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo en cuenta el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas”.

León XIV criticó además el creciente recurso a la fuerza como forma de manejar las relaciones internacionales.

“La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”, dijo el obispo de Roma.

“La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza”, enfatizó.