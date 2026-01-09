Excandidato presidencial Márquez entre primeros opositores excarcelados en Venezuela

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez quedó en libertad, como parte de la ola de excarcelaciones que anunció el gobierno interino bajo presión de Estados Unidos.

La coalición Mesa de la Unidad informó en X la salida de prisión de Márquez y del dirigente Biagio Pilieri, un cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

“Ya terminó todo”, dijo Márquez a su esposa en un barrio de Caracas adonde fue trasladado por policías junto a Pilieri, según un video de un periodista local que los acompañó.

La activista Rocío San Miguel y otros cuatro españoles salieron en libertad más temprano y partieron a España. San Miguel tiene doble nacionalidad.

“Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de TODOS los presos políticos”, escribió la Unidad, que tiene hasta ahora confirmación de estos siete liberados.

El gobierno de la presidente interina Delcy Rodríguez defiende esta medida como un gesto de “convivencia pacífica”. Pero la Casa Blanca insiste en que forma parte de la influencia de Donald Trump en Venezuela tras bombardear el país para capturar al mandatario depuesto Nicolás Maduro.

Márquez fue candidato en las elecciones de 2024 en la que Maduro fue reelegido entre denuncias de fraude.

Su postulación fue vista como una alternativa a una eventual inhabilitación del candidato de Machado, Edmundo González Urrutia, que aún reclama la victoria.