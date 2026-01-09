Intervención en barrios Mi Ranchito, Policarpa y Ayacucho de Barranco de Loba

Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en el proceso de socialización en el municipio Barranco de Loba como parte de su compromiso con el diálogo, la transparencia y la construcción de soluciones para el mejoramiento del servicio de energía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Junto con la comunidad, autoridades locales y departamentales, se realizaron seis mesas de diálogo que contaron con la participación de voceros ciudadanos, Personería Municipal, Secretaría de Minas, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y representantes de Afinia. Estos espacios permitieron avanzar en la construcción de una ruta de trabajo conjunta para el proceso de normalización del servicio.

Se acordó avanzar en socializaciones sectorizadas, con el propósito de brindar información personalizada, clara, detallada y oportuna a los usuarios, que les permitiera tomar decisiones informadas sobre la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio de energía en sus sectores.

Los barrios Mi Ranchito, Policarpa y Ayacucho dieron luz verde a las mejoras. Y en desarrollo al acuerdo, Afinia realizó dos jornadas de socialización comunitaria correspondientes a los transformadores que alimenta a los sectores Mi Ranchito y Policarpa, y al sector Ayacucho.

En estos encuentros se resolvieron inquietudes, se explicó el alcance de las obras y se socializó el proceso técnico y operativo de normalización del servicio.

Con el fin de garantizar una amplia y representativa participación, la empresa también adelantó un proceso de socialización casa a casa que permitió a los asistentes manifestar su aprobación para la continuidad de la obra. Como resultado de esta sensibilización personalizada, se iniciaron los trabajos de replanteo y el 17 de diciembre comenzaron formalmente las labores de normalización del servicio de energía en los sectores mencionados.

Paralelamente, Afinia continúa promoviendo el uso responsable de la energía en estos sectores, desarrollando acciones pedagógicas orientadas al ahorro y al fortalecimiento de hábitos de consumo eficiente.

Edilberto Agámez, jefe de territorio Bolívar sur, destacó: “Estos espacios de diálogo permitieron fortalecer la confianza entre la empresa, las autoridades y la comunidad, promoviendo una comunicación directa y transparente sobre los beneficios, responsabilidades y alcances del proceso de normalización del servicio de energía. A través de un intercambio abierto, se recogieron inquietudes y aportes de los asistentes, los cuales fueron tenidos en cuenta dentro del desarrollo del proyecto”.

Afinia reiteró durante los encuentros su disposición permanente al trabajo conjunto con la comunidad, destacando que la normalización del servicio no solo contribuye a mejorar la calidad y continuidad de la energía, sino que también fortalece la seguridad de las personas y la sostenibilidad del sistema eléctrico a largo plazo.