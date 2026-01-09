“Injusto cobrar ineficiencia estatal vía tarifa”: Consejo Gremial de Bolívar

Ante el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que impone un cobro nacional de 8 pesos por kWh para cubrir deudas de la empresa intervenida, el Consejo Gremial de Bolívar manifestó:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Rechazamos que la respuesta al “riesgo sistémico” sea trasladar los incumplimientos del Estado al bolsillo del usuario. Este riesgo ha sido inducido por la falta de giro oportuno de subsidios y una intervención sin presupuesto. Usar el componente de restricciones para cubrir huecos administrativos sienta un pésimo precedente: el sector productivo y la ciudadanía no pueden convertirse en la caja menor para subsanar la falta de rigor técnico y fiscal del Gobierno”.

Para los empresarios, la solución no puede ser selectiva. “Exigimos que los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena sean tenidos en cuenta, y que Afinia se incluya en las decisiones del Gobierno, pues enfrenta la misma asfixia financiera que el mercado intervenido. Es inequitativo salvar solo a una parte del Caribe asumiendo que el respaldo de EPM es inagotable; el remedio debe cubrir a toda la región afectada por las mismas fallas sistémicas”.

Agregó el CGB, que el Gobierno debe comprometerse y cumplir de inmediato, poniéndose al día con sus obligaciones de ley, garantizando que este cobro no se convierta en un impuesto eterno a la ineficiencia.