Feria Origen Colombia hasta el 12 de enero en Cartagena

La Feria Origen Colombia, que se realiza desde el pasado el 30 de diciembre de 2025 en el corazón histórico de Cartagena, continúa desarrollándose con gran éxito, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales durante esta temporada alta de vacaciones.

Bajo el lema “Nuestra naturaleza, nuestro origen”, el evento se extiende hasta el lunes festivo 12 de enero de 2026 y se consolida como una alternativa cultural y sostenible que resalta la riqueza artesanal del país.

Demetrio Muñoz León, director de la feria, destaca que “Origen Colombia lleva 22 años siendo una plataforma para la exposición de nuestros saberes y oficios enfocados en las artes manuales de artesanos de todas las regiones de Colombia e invitados internacionales”.

En esta edición 2025-2026, la feria reúne a 60 maestros artesanos que exhiben productos únicos, por lo que os visitantes pueden encontrar una variada selección de más de 10.000 obras y objetos en diversas categorías: cestería y tejidos del Cauca y Nariño, maestros joyeros con esmeraldas de Muzo, orfebrería precolombina, objetos artesanales del Quindío, cacao y café de Caldas, la etnia arhuaca del Magdalena con todos sus productos representativos, emprendedores de la región andina, Bogotá, Medellín y el eje cafetero con moda, joyería, calzado y escultores de caricaturas en vivo.

Cali y el Pacífico hacen presencia con diseñadoras de joyas, bolsos, complementos, bebidas y cosméticos con fórmulas ancestrales. La región Caribe está presente con artesanas tejedoras de mochilas y diseñadoras que intervienen piezas con engastes de pedrería, creando piezas con brillo y fantasía.

Además, los stands, inspirados en la biodiversidad colombiana, ofrecen una experiencia inmersiva que invita a apreciar y adquirir piezas que evocan las tradiciones del país. “Los expositores han sido cuidadosamente seleccionados por su conexión con saberes y oficios que resaltan lo natural y lo ancestral”, explicó Muñoz León.

Desde su primera edición en 2004, Origen Colombia ha realizado 28 versiones y se ha posicionado como una de las plataformas más representativas para emprendedores que promueven la cultura y la naturaleza como base de su oferta.

El evento se lleva a cabo en la sede de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), en la Plaza San Diego del centro histórico, con horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y entrada libre al público.