Congreso hará seguimiento a la renovación del estadio El Campín

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y al lado el logo de Corficolombiana (Foto: Getty Images y rrss de Corficolombiana)

La renovación del estadio El Campín sigue generando atención en Bogotá. Esta vez, desde el Congreso de la República anunciaron que se hará seguimiento al desarrollo del proyecto, con el objetivo de garantizar que la obra se ejecute en los tiempos establecidos y cumpla con lo proyectado.

El interés surge tras la entrada de Corficolombiana, que adquirió el 51 % de Sencia, la concesionaria encargada del nuevo complejo deportivo, una inversión cercana a los 2,4 billones de pesos financiada con recursos privados. Para algunos sectores políticos, esta participación refuerza la necesidad de una vigilancia institucional permanente.

El exsubdirector del IDRD y dirigente del Partido Verde, Javier Suárez, quien participó en la estructuración del proyecto, aseguró que desde el Congreso se ejercerá control político sobre la iniciativa. Destacó que la llegada de Corficolombiana demuestra la viabilidad económica del modelo y el crecimiento del sector de infraestructura y entretenimiento en el país.

Suárez recordó que durante su gestión en el IDRD, entre 2020 y 2024, se consolidó un proyecto integral que incluye un nuevo estadio, un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, zonas comerciales y oficinas, todo sin recursos públicos. Añadió que el seguimiento desde el Congreso también buscará impulsar ajustes normativos y promover incentivos para atraer inversión privada en proyectos culturales, deportivos y de recreación.