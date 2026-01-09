Cae ‘el Lanchero’ con 13 bolsas de marihuana en la terminal de transporte

En desarrollo de planes contra los delitos de impacto en Cartagena, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto en la Terminal de Transporte, cuando pretendía abordar un vehículo de servicio interdepartamental.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En actividades de registro y solicitud de antecedentes por funcionarios en la Terminal de Transporte fue capturado alias ‘el Lanchero’ de 21 años, quien al notar las actividades que desarrollaban los uniformados se torna de manera nerviosa y sospechosa, y al practicarle un registro, se le halla en su maleta 13 bolsas transparentes que en su interior contenía más 50 gramos de marihuana.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de estupefacientes, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra del tráfico local de estupefacientes en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el teniente coronel Efrén Castro, comandante del Tercer Distrito de Policía “Industrial y de la Bahía”.