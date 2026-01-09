Asamblea de Bolívar inició primer periodo de sesiones extraordinarias de 2026

En la sesión se dio inicio al primer período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Bolívar. Durante la instalación, la presidenta de la corporación, Sofía Ricardo dirigió unas palabras iniciales, seguidas de la intervención del delegado del Gobernador de Bolívar, quien realizó la instalación formal del primer período de sesiones extraordinarias de la vigencia 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En comunicaciones, se dio lectura al Decreto 003 de 2026, mediante el cual se convoca a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental de Bolívar del 8 al 19 de enero de 2026, con el fin de someter a estudio y trámite los siguientes proyectos de ordenanza:

Por medio de la cual se efectúan unas incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas e ingresos y de apropiaciones para gastos del departamento de Bolívar para la vigencia fiscal 2026. Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Bolívar para comprometer vigencias futuras ordinarias, destinadas a financiar proyectos de inversión del Plan de Desarrollo ‘Bolívar Me Enamora’ 2024–2027 y se dictan otras disposiciones.

Además, se leyó un oficio del Gobernador Yamil Arana, mediante el cual delegó al secretario de Movilidad, Gustavo Núñez, para asistir en su nombre a la instalación del primer período de sesiones extraordinarias de la Asamblea.

Luego, se leyó la invitación del gobernador Yamil Arana al inicio de las obras viales en el barrio Las Delicias y a la entrega de activos productivos a emprendedores de los barrios La Quinta y Las Delicias.

Posteriormente, la presidenta Sofía Ricardo dirigió unas palabras en las que reafirmó el compromiso de la Asamblea con el proyecto de gobierno liderado por el gobernador Yamil Arana. Destacó que, desde 2024, la corporación ha trabajado de manera juiciosa, objetiva y transparente para cumplir las metas trazadas, con el propósito de consolidar un Bolívar próspero, competitivo y atractivo para el turismo.

Ricardo señaló que en este primer periodo extraordinario se estudiarán dos proyectos de ordenanza clave para fortalecer las finanzas departamentales y garantizar inversiones estratégicas que aseguren la inversión social en los municipios. Resaltó avances en educación, salud, deporte, cultura, turismo y generación de empleo. Finalmente, agradeció la confianza de sus colegas para presidir la corporación y reiteró que la Asamblea trabajará de manera cercana a la ciudadanía en beneficio de todos los bolivarenses.

Continuado con el orden del día, se le dio la palabra a el secretario de Movilidad, Gustavo Núñez.

En su intervención, señaló que estas sesiones tienen como propósito el estudio y aprobación de proyectos de ordenanza de especial importancia para el departamento, orientados, a través de la figura de las vigencias futuras, a fortalecer la infraestructura deportiva, vial y de servicios públicos en comunidades apartadas de la capital.

Agradeció a la Asamblea por el respaldo permanente al Plan de Desarrollo y al trabajo conjunto para garantizar mejores condiciones de desarrollo y ejercicio de derechos en el territorio. Con ello, declaró formalmente instaladas las sesiones extraordinarias.