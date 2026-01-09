Afinia anuncia cortes programados por modernización eléctrica en Bolívar y Magdalena

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 13 y el 18 de enero se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Martes, 13 de enero

Circuito Bayunca 1 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 17 con calle 15, sector La Plaza.

Circuitos Calamar 1 y Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Calamar: zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

Circuito Calamar 2 de 9:00 a. m. a 5:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Arroyo Hondo y Calamar: zona urbana de Arroyo Hondo, desde la carrera 1B hasta la carrera 7, con calles 1B hasta la calle 11, Iglesia Principal, Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Arroyo Hondo, Parque Bolívar y Alcaldía de Arroyohondo. Zona rural de Arroyo Hondo: Pilón. Zona rural de Calamar: Hato Viejo.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón y El Banco (Magdalena): zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca.

Circuito Zaragocilla 4 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 48 entre Diagonal 29C y Diagonal 29D, barrio Nuevo Bosque.

Miércoles, 14 de enero

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa: zona urbana de Santa Rosa: barrio 30 de agosto, barrio Santa Helena y barrio El Trébol.

Circuito Bayunca 1 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: barrio Sitio Nuevo y carrera 12A con calle 19, barrio San José.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sector barrio Villa Hermosa y carrera 96A entre calles 1 y 3, y carrera 92B entre calles 3 y 1, sector Campo Bello III.

Circuito El Carmen 1 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: sectores barrio San Rafael, finca San Rafael, finca Avícola La Palmera, finca La Andrés, represa Uchi Martelo, finca La India, sectores vía Zambrano–El Carmen kilómetro 25 y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 3 de 6:50 a. m. a 7:20 a. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 42 con calle 27, barrio Goretti.

Circuito El Carmen 3 de 6:50 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 40 con calle 25, sector barrio Goretti; carrera 38 con calle 27, sector barrio Los Mangos; desde la carrera 31 hasta la carrera 42, con calles 24 hasta la 27, barrio Pueblo Nuevo; carrera 35 con calle 37, sector La Concordia.

Circuito El Carmen 3 de 4:50 p. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 42 con calle 27, barrio Goretti.

Circuito Pinillos de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Pinillos: zona rural de Pinillos: Santa Rosa, Armenia y Santo Domingo.

Circuito Zaragocilla 10 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: zona urbana de Cartagena, barrio Los Corales.

Jueves, 15 de enero

Circuito Bayunca 1 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de Villanueva: calle 11, sector barrio Las Flores; calle 14 con carrera 14, sector Plaza; calle 12 con carrera 11, barrio Colón.

Circuitos Calamar 1 y Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera, Planta Calamar.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de El Peñón; zona rural de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca.

Circuito El Carmen 2 de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 60 con calle 18, barrio Las Delicias.

Circuito Pinillos de 7:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural de Magangué: Santa Coita, Roma, Punta Cartagena, Las Brisas, Coyongal y Bocas de Guamal.

Circuito Pinillos de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural de Pinillos: Mantequeira; zona rural de Magangué: Santa Pabla, Santa Mónica, Playa de Las Flores; zona rural de Achí: Playa Plata, Tres Cruces y Guacamayo.

Circuito San Estanislao 1 de 6:10 a. m. a 6:40 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de Soplaviento: barrios Centro, Maracaná, Villa Esperanza, La Manga, Ciudadela 2000, La Victoria, La Arenita, El Silencio, Zarabanda, El Cañito, Las Playas, La Macaera y El Encanto. Zona urbana de San Estanislao: barrios San José y Bellavista. Zona rural de San Estanislao: vía San Estanislao–Soplaviento.

Circuito San Estanislao 1 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de San Estanislao: barrios Torices, Divino Niño, La Plaza y Bajo Fresco. Zona rural de San Estanislao: Las Piedras, vía San Estanislao–Las Piedras.

Línea 615 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural de los municipios de Arjona, María La Baja y Mahates; corregimiento de San Juan Nepomuceno: San Cayetano; corregimientos de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo y Boca Cerrada; sectores aledaños a la vía Arjona–Gambote y sectores aledaños a la vía Mamonal–Gambote.

Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de Turbana, sectores aledaños a la vía Turbana–Membrillal y sectores aledaños a la vía Turbana–Turbaco. En Turbaco, barrios: Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, urbanización Los Manguitos, San Pedro y urbanización Altos de San Parejo. Zona rural de Turbaco, sectores: Puente Honda, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma de Piedra y Las Marías. Zona rural de Cartagena: urbanización Los Campanos, Club Campestre y urbanización Recinto Campestre.

Circuito Ternera 3 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 78 con calle 30B, barrio Santa Mónica.

Viernes, 16 de enero

Circuito Bayunca 1 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de Villanueva: barrios El Pueblo y Loma Fresca.

Circuito Bayunca 1 de 6:35 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 10 con calle 17, barrio Sitio Nuevo.

Circuito Bayunca 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de Santa Catalina: barrios 9 de Febrero, 20 de Julio, urbanización Villa Xiomy, barrio El Papayal, barrio Carrizal, Villa Rosita, barrio Nueva Venecia, barrio San José, barrio Abajo, barrio San Luis y barrio Progreso.

Circuito Bocagrande 8 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 2 entre calles 6 y 7, sector Bocagrande.

Circuito Pinillos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural de Pinillos: Los Limones, Las Flores, Palomino, La Victoria, Palenquito y El Pozón. Zona rural de San Fernando: Pueblo Nuevo.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: barrios Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo y Guamal. Veredas de San Juan Nepomuceno: Guapango y Perico.

Sábado, 17 de enero

Circuitos Calamar 1 y Calamar 3 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Villa Hermosa y carrera 96A entre las calles 1 y 3, y carrera 92B entre las calles 3 y 1, sector Campo Bello III.

Circuito Cospique 2 de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de Cartagena: Mamonal, Arroz Barato, Albornoz, Puerta de Hierro, Policarpa y Lo Amador.

Circuito Cospique 3 de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: zona urbana de Cartagena, kilómetro 7, Terminal Marítimo de Cartagena.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca.

Circuito Río Viejo 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de los municipios de Arenal del Sur y Norosí. Corregimientos de Río Viejo: Hatillo, Cabadillo, Caimital y Macedonia. Corregimientos de Arenal del Sur: San Rafael y Buenavista. Fincas: Mario Argüello, La Golosa, Santa Elena, Lefial La Palma, La Quinta, Caimital, Conformidad Alta, Villa Elisa, Quinquerrilla, El Clavo, Jenry, Villa Angie, Cabadillo, Los Campo Morales, Obe, Denis Salazar, Santa Lucía, Hatillo, La Esperanza, Tequendama, Dulce Nombre, El Descanso y sectores aledaños.

Circuito Villa Estrella 4 de 6:10 a. m. a 5:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 92 con transversal 73C, sector El Pozón.

Domingo, 18 de enero

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Clemencia: carrera 16E con calle 10, sector barrio El Bolsillo.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca.

Circuito Villa Estrella 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 56 entre carreras 86 y 81, barrio El Pozón.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.