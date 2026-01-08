Ministerio de Educación de este país prohibió celulares en aulas de clase: También aplica a docentes

A principios del año 2025, se reportaron los resultados evidenciados en diferentes colegios de la ciudad de Bogotá, en los cuales durante cerca de ocho meses, decidieron aplicar la medida de prohibir el uso de dispositivos móviles en las aulas de clase y durante la jornada escolar.

En dicho reporte, aseguraron que desde la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (Uncoli), 27 colegios de la capital describieron la medida como positiva, pues según se comentó, lograron cambios importantes tanto en el comportamiento como en el aprendizaje de los estudiantes.

Dentro de los cambios, se encontró que los estudiantes se encontraban más atentos y participativos en sus actividades escolares, además de tener actitudes más sociales en espacios como los descansos. Con relación a esto, destacaron que se evidenció una disminución clara en la cantidad de casos de bullying dentro de las instituciones.

Sin embargo, a pesar de que diferentes colegios asegurarán la efectividad de esta medida, hasta el momento no existe ninguna norma que obligue a las instituciones a implementarla, pues, por otro lado, hay quienes justifican que no se debe prohibir el uso de los celulares, sino proveer educación sobre como usarlos adecuadamente.

¿Qué país prohibió los celulares en las aulas?

Recientemente se dio a conocer un país, en el cual su Ministerio de Educación tomó una decisión drástica frente al uso de celulares en las aulas de clase, pues por medio de la Resolución Ministerial 0001/2026, prohibieron terminantemente el uso de dispositivos en las aulas por parte de estudiantes y de maestros.

Este medida, tendrá que ser adaptada en todas las escuelas públicas y privadas que funcionan mediante convenios entre el Estado y la Iglesia católica en Bolivia. Adicionalmente, eliminaron las actividades extracurriculares que interferían con el desarrollo de las clases, pues de este modo, se garantizarán más días de estudio.

Prohibición de grados

Dentro de los otros cambios que llamó la atención, es una practica relativamente común en diferentes países y que también fue prohibida, se trata de los “actos de promoción” en cursos de educación inicial y primaria, de tal modo, que los estudiantes únicamente puedan tener un “grado” cuando culminen sus estudios de educación secundaria.

Docentes se encuentran en protestas

Según aseguró la agencia de noticias EFE, actualmente los sindicatos de maestros bolivianos que laboran en entidades del Estado en zonas urbanas y rurales, se encuentran protestando en conjunto a la Central Obrera Boliviana, pues durante el mes de diciembre, se emitió un decreto donde les fue retirado el subsidio a los combustibles. Por tanto, han manifestado que si dicho decreto no es retirado, no se presentarán a sus trabajos.

