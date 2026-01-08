Actualidad

Más de 500 colombianos se han formado en escenarios internacionales gracias al SENA

Aprendices, instructores y funcionarios han llevado el talento colombiano a distintos continentes, mientras el país se consolida como referente en formación técnica y tecnológica.

Alisson Torres Herrera

El SENA continúa fortaleciendo su presencia internacional. Durante 2025, más de 500 colombianos participaron en procesos de formación, intercambio y representación institucional en escenarios globales, como resultado de una estrategia que articula cooperación académica, innovación y transferencia de conocimiento.

De acuerdo con la entidad, estas movilidades han sido posibles gracias a 22 instrumentos de cooperación internacional, firmados con aliados de América, Europa y Asia, que han beneficiado a aprendices, instructores, funcionarios, invitados especiales y participantes extranjeros.

La agenda internacional del SENA ha permitido representar a Colombia en espacios estratégicos como Expo Osaka, competencias técnicas de alto nivel y encuentros sectoriales en áreas como logística 4.0, turismo, barismo, agroecología, cosmetología y seguridad alimentaria, entre otros.

Además de llevar talento colombiano al exterior, el SENA también se ha convertido en receptor de estudiantes y aprendices de otros países, interesados en conocer los procesos de formación que se desarrollan en Colombia. Participantes de naciones como Corea, Francia, Chile y Haití han realizado intercambios y programas técnicos en distintos centros de formación del país.

De cara a 2026, el SENA proyecta ampliar su red de cooperación internacional con más de 20 nuevos acuerdos, enfocados en programas bilingües, formación especializada, sostenibilidad e innovación, consolidando su liderazgo regional y su impacto en la competitividad del país.

