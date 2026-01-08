Más de 500 colombianos se han formado en escenarios internacionales gracias al SENA

El SENA continúa fortaleciendo su presencia internacional. Durante 2025, más de 500 colombianos participaron en procesos de formación, intercambio y representación institucional en escenarios globales, como resultado de una estrategia que articula cooperación académica, innovación y transferencia de conocimiento.

De acuerdo con la entidad, estas movilidades han sido posibles gracias a 22 instrumentos de cooperación internacional, firmados con aliados de América, Europa y Asia, que han beneficiado a aprendices, instructores, funcionarios, invitados especiales y participantes extranjeros.

La agenda internacional del SENA ha permitido representar a Colombia en espacios estratégicos como Expo Osaka, competencias técnicas de alto nivel y encuentros sectoriales en áreas como logística 4.0, turismo, barismo, agroecología, cosmetología y seguridad alimentaria, entre otros.

Además de llevar talento colombiano al exterior, el SENA también se ha convertido en receptor de estudiantes y aprendices de otros países, interesados en conocer los procesos de formación que se desarrollan en Colombia. Participantes de naciones como Corea, Francia, Chile y Haití han realizado intercambios y programas técnicos en distintos centros de formación del país.

De cara a 2026, el SENA proyecta ampliar su red de cooperación internacional con más de 20 nuevos acuerdos, enfocados en programas bilingües, formación especializada, sostenibilidad e innovación, consolidando su liderazgo regional y su impacto en la competitividad del país.

