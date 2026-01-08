Llega a salas colombianas la salvaje y angustiante película “Primate”

Desde el 8 de enero las salas de cine colombianas se tiñen de rabia, angustia y salvajismo con la película “Primate”, después de su estreno en el Festival de Sitges, la cinta de Johannes Roberts hace su recorrido en los cinemas, poniendo en escena el terror de sobrevivencia, haciendo que unas esperadas vacaciones se convierten en una inimaginable pesadilla.

Cortesía: Paramount Pictures Película: “Primate” Ampliar

Protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur, Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, Charlie Mann y Tienne Simon, en “Primate” tras volver de la universidad, Lucy se reúne con su familia y su inusual mascota: un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta en la piscina, un accidente provoca que Ben contraiga la rabia, transformándose en una criatura violenta e impredecible. Atrapados en el jardín y rodeados por el caos, Lucy y sus amigos deben refugiarse dentro de la piscina vacía, buscando desesperadamente la forma de sobrevivir a la furia del animal que antes consideraban parte de la familia. Lo que comienza como una reunión alegre se convierte en una pesadilla de terror y supervivencia.

La lucha por sobrevivir en un ambiente encerrado, en esta oportunidad metidos en una piscina, lleva a las personas a ser algunas veces salvajes e irracionales por mantener su existencia, más frente a un chimpancé sin control. Una cinta con buena cantidad de gore que la hace disfrutable para los amantes del género. “Primate” se estrena el 8 de enero en salas de cine en Colombia.