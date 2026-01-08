Distrito anunció pavimentación de la vía de acceso a Portales de Alicante

La transformación que se empieza a consolidar en Villas de La Candelaria no se limita a un solo frente. Durante la entrega del nuevo escenario deportivo del barrio, el alcalde Dumek Turbay Paz anunció un nuevo compromiso que amplía el alcance de la pavimentación integral proyectada para esta urbanización de la ciudad: la recuperación de la vía de acceso del sector Portales de Alicante, comunidad vecina ubicada en la parte posterior de la cancha recién entregada.

Se trata de una vía que por años ha presentado deterioro significativo, con dificultades de acceso, problemas de transitabilidad y afectaciones directas a la movilidad diaria de sus habitantes. Durante el encuentro con la comunidad, el alcalde escuchó a los vecinos de Portales de Alicante y asumió el compromiso de gestionar la reparación integral de este acceso, como parte del proceso de dignificación que hoy comienza a vivir todo el entorno de Villas de La Candelaria.

“Este dolor de cabeza de años se va a acabar pronto, la nueva cancha debe ser reflejo de que los proyectos si se cumplen y a la comunidad de Portales de Alicante le doy seguridad y el respaldo de que la calle continúa a la cancha, la entrada del conjunto será 100% nueva, digna al proyecto que hemos hecho en Villas de la Candelaria”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Desde Portales de Alicante estamos jugados a que la comunidad sienta que el Distrito está de su lado y que podemos hacer realidad lo que por años han pedido. Esta calle, en estas condiciones, llena de barro, aguas residuales a su costado refleja el abandono que han tenido en años anteriores, pero aquí estamos para decirles que si tendrán vía nueva”.

Desde la Secretaría de Infraestructura del Distrito se avanza en la planificación técnica de esta intervención. La vía ya cuenta con estudios topográficos, requisito previo que permite proyectar su inclusión en los próximos programas de pavimentación que lidera la Alcaldía de Cartagena, entre ellos Vías para la Felicidad – Fase 2, actualmente en estructuración y a la espera de la asignación de recursos.

Este anuncio se suma a las acciones que ya se ejecutan en Villas de La Candelaria, donde además de la cancha deportiva entregada, se avanza en la planificación de la reconstrucción de la vía principal, un tramo de 465 metros lineales desde su ingreso por La Cordialidad hasta la Transversal 65 I en la parte final de la urbanización. Esta vía será intervenida en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías, con inicio proyectado en los próximos meses.

La apuesta del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz es clara: intervenir los barrios de manera integral, conectando espacio público, deporte y movilidad, con obras planificadas, técnicamente estructuradas y priorizadas junto a la gente. Villas de La Candelaria y Portales de Alicante empiezan a sentir que el cambio no es aislado, sino parte de una transformación que avanza paso a paso y con compromisos claros.