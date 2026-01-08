Defensora del Pueblo llama a defender instituciones democráticas en medio de tensiones regionales

Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores políticos para reafirmar el respeto por las instituciones democráticas de Colombia en medio de la incertidumbre generada por los acontecimientos recientes en Venezuela y las tensiones regionales.

Marín advirtió que “en Colombia se han escuchado voces que podrían conducir al desconocimiento de nuestras instituciones democráticas”, en referencia al debate político que se ha intensificado frente a la situación venezolana.

La defensora recordó que hace 34 años una Asamblea Constituyente plural discutió y expidió la Constitución que fundamenta al país como un Estado democrático y de derecho, sustentado en la soberanía popular, el derecho internacional y los derechos humanos.

“Estos principios no pueden ser sacrificados incluso en momentos de crisis”, afirmó, hablando a la vez de que el respeto a la autoridad del Presidente de la República elegido democráticamente es esencial para la estabilidad institucional.

Marín enfatizó que la rendición de cuentas, a la que están sometidos todos los funcionarios públicos, “no puede ir en desmedro del respeto a las instituciones democráticas”, un mensaje dirigido a mantener la cohesión institucional en tiempos de polarización política.

La defensora también abordó la proyección internacional de Colombia, señalando que “Colombia hace parte de un mundo global en el que el derecho internacional que hemos aceptado se fundamenta en la igualdad soberana de los Estados y en el propósito común de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Añadió que perder de vista estos principios “puede ser más costoso de lo que podemos advertir”, en un contexto regional marcado por la crisis en Venezuela y la reapertura de canales diplomáticos con Estados Unidos.

Marín instó a que estos principios guíen tanto la actual coyuntura diplomática, tras la apertura de un canal de comunicación entre el presidente Gustavo Petro y autoridades de Estados Unidos, como cualquier situación futura, “especialmente en las más difíciles”.