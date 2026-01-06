Carnaval de Negros y Blancos de Pasto: Esta es la agenda para el 6 de enero
Consulte aquí todo lo que necesita saber para el Desfile Magno en Pasto
Pasto - Nariño
Este 6 de enero Pasto celebra el que es tal vez el día más esperado del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto que iniciará a las 9:00 de la mañana, y recorrerá la ciudad con 107 propuestas inscritas, distribuidas en cinco categorías: Disfraz Individual, Murga, Comparsa, Carro Alegórico y Carroza.
De ese total, participan 84 propuestas entre disfraces, murgas y comparsas, además de 10 carros alegóricos (Carrozas tipo B) y 13 carrozas, que cerrarán el recorrido con estructuras monumentales y puestas en escena de gran formato.
Pasaje Carnaval: Horarios de exposición
El inicio del recorrido será sobre el sector del colegio INEM y finalizará en la avenida Alfonso Zambrano (Sector Estadio Libertad), zona que se cerrará de inmediato al público y que estará habilitada a partir del 7 de enero para que propios y turistas puedan apreciar las obras de arte realizadas por los artistas y artesanos del Carnaval.
Este ‘Pasaje Carnaval’ en el que quedan expuestas las 23 obras de arte se habilitará solo el 7 y 8 de enero con acceso desde la Avenida Panamericana (sector Estadio Libertad), y termina el recorrido en el sector de Las Lunas.
Agenda artistica
Plaza del Carnaval
En este escenario se presentarán artistas y agrupaciones como David Pabón, La Dan Den de Cuba, Afroonda Orquesta, Grupo Amistad, Adrián Bravo y su Orquesta, Sexy Canela y Banda Bravura. Esta tarima concentrará una programación orientada a la salsa, la música tropical y los sonidos bailables que tradicionalmente acompañan la jornada festiva.
Plaza de Nariño
Por su parte, en la Plaza de Nariño estarán en escena Jean Carlos Centeno, Roberto Blades, Rubio Hoyos y su Grupo Ideal, Andes de Canchala, Orquesta Clase Aparte de Colombia, La Parranda del Sur y Orquesta Calle Nuestra. Este espacio reunirá propuestas que van desde el vallenato y la salsa hasta expresiones orquestales y populares.
Ambas tarimas iniciarán programación desde las 4:00 de la tarde, permitiendo que el público se distribuya entre los dos puntos.