Pasto

Carnaval de Negros y Blancos de Pasto: Esta es la agenda para el 6 de enero

Consulte aquí todo lo que necesita saber para el Desfile Magno en Pasto

AME9033. PASTO (COLOMBIA), 06/01/2025.- Asistentes observan carrozas durante el Desfile Magno en el marco del Carnaval de Negros y Blancos, este lunes en Pasto (Colombia). El Desfile Magno de carrozas se tomó las principales calles en el cierre del Carnaval de Negros y Blancos, proclamado por la Unesco en 2009 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

AME9033. PASTO (COLOMBIA), 06/01/2025.- Asistentes observan carrozas durante el Desfile Magno en el marco del Carnaval de Negros y Blancos, este lunes en Pasto (Colombia). El Desfile Magno de carrozas se tomó las principales calles en el cierre del Carnaval de Negros y Blancos, proclamado por la Unesco en 2009 como Obra Maestra del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

Sebastián Villada Ortega

Pasto - Nariño

Este 6 de enero Pasto celebra el que es tal vez el día más esperado del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto que iniciará a las 9:00 de la mañana, y recorrerá la ciudad con 107 propuestas inscritas, distribuidas en cinco categorías: Disfraz Individual, Murga, Comparsa, Carro Alegórico y Carroza.

De ese total, participan 84 propuestas entre disfraces, murgas y comparsas, además de 10 carros alegóricos (Carrozas tipo B) y 13 carrozas, que cerrarán el recorrido con estructuras monumentales y puestas en escena de gran formato.

Pasaje Carnaval: Horarios de exposición

El inicio del recorrido será sobre el sector del colegio INEM y finalizará en la avenida Alfonso Zambrano (Sector Estadio Libertad), zona que se cerrará de inmediato al público y que estará habilitada a partir del 7 de enero para que propios y turistas puedan apreciar las obras de arte realizadas por los artistas y artesanos del Carnaval.

Este ‘Pasaje Carnaval’ en el que quedan expuestas las 23 obras de arte se habilitará solo el 7 y 8 de enero con acceso desde la Avenida Panamericana (sector Estadio Libertad), y termina el recorrido en el sector de Las Lunas.

Agenda artistica

Plaza del Carnaval

En este escenario se presentarán artistas y agrupaciones como David Pabón, La Dan Den de Cuba, Afroonda Orquesta, Grupo Amistad, Adrián Bravo y su Orquesta, Sexy Canela y Banda Bravura. Esta tarima concentrará una programación orientada a la salsa, la música tropical y los sonidos bailables que tradicionalmente acompañan la jornada festiva.

Plaza de Nariño

Por su parte, en la Plaza de Nariño estarán en escena Jean Carlos Centeno, Roberto Blades, Rubio Hoyos y su Grupo Ideal, Andes de Canchala, Orquesta Clase Aparte de Colombia, La Parranda del Sur y Orquesta Calle Nuestra. Este espacio reunirá propuestas que van desde el vallenato y la salsa hasta expresiones orquestales y populares.

Ambas tarimas iniciarán programación desde las 4:00 de la tarde, permitiendo que el público se distribuya entre los dos puntos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad