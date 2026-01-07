“The Last Dance”: Radamel Falcao García regresa a Millonarios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 7 de enero, W Radio confirmó en primicia que Radamel Falcao García regresa Millonarios. Posteriormente, el equipo bogotano oficializó el regreso por medio de sus redes sociales.

La noticia se da luego de que el club, en horas pasadas, generó expectativa con una serie de publicaciones en sus cuentas de X e Instagram escribiendo ‘The Last Dance’ y ‘El 9 a las 9’.

Con el regreso de ‘El Tigre’ se configura el comienzo de la tercera etapa del destacado futbolista con Millonarios.

En las dos anteriores, Falcao se quedó a puertas de llegar a la final, pues en ambas ocasiones quedó segundo en los cuadrangulares semifinales de la liga.

Los números de Falcao en Millonarios

Como se mencionó, el deportista samario ha tenido dos etapas con Millonarios, y en W Radio le contamos los números que dejó previo al inicio de su nueva etapa.

Pues bien, Falcao jugó un total de 29 partidos con el conjunto ‘albiazul’ y en estos anotó 11 goles.

Su primera anotación con Millonarios fue el 1 de septiembre de 2024 cuando disputó el juego contra Patriotas en partido válido por la fecha 8 del Fútbol Profesional Colombiano oficiando de local en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, de Villavicencio, debido a que ‘El Campín’ no estaba habilitado por el desarrollo del Mundial femenino Sub 20.

Otro gol que marcó con Millonarios fue el 14 de noviembre de ese mismo 2024, en donde además rompió récord; se convirtió en máximo goleador colombiano de la historia (actualmente Dayro Moreno lo superó).

El tanto lo hizo en la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2024 - ll contra Chicó, también en Villavicencio.

¿Cuándo jugará Falcao con Millonarios nuevamente?

Finalmente cabe recordar que, aunque Radamel Falcao es nuevo jugador de Millonarios, ‘El Tigre’ no estará disponible desde la primera jornada, pues al finalizar su segunda etapa con el club, tras una serie de declaraciones en rueda de prensa, fue sancionado por la Dimayor con 4 fechas, sanción que cumplirá en el arranque de esta liga I – 2026.

Según se conoció, Falcao se unirá al plantel de Millonarios directamente en Colombia y no en Argentina, en donde el equipo tendrá dos amistosos de pretemporada contra River Plate y Boca Juniors.

La carrera de Falcao antes de su etapa con Millonarios

Falcao es considerado como uno de los mejores deportistas en la historia del país.

Inició su carrera profesional en el Club Atlético River Plate, en donde tras su juego se volvió o leyenda de la institución.

De allí dio el salto a Europa tras ser fichado por el Porto de Portugal, en donde comenzó a plasmar su huella en la historia dorada del fútbol mundial: con los ‘Dragoes’ Falcao consiguió 7 títulos, incluido el primero internacional, la UEFA Europa League en la temporada 2010/2011.

En esa misma temporada fue el goleador del torneo con 17 tantos. Junto a Cristiano Ronaldo es el jugador que más goles ha anotado en una sola temporada de un torneo europeo.

Posteriormente, el jugador samario fue fichado por el Atlético de Madrid en donde reafirmó su consolidación como el mejor ‘9′ del mundo, llegando a ‘compartir’ delantera en el FIFA/FIFPro World XI 2012 junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En ese ‘once ideal’ fue el único jugador que no militaba en el Real Madrid y el Barcelona.

Allí, levantó su segunda Europa League tras derrotar al Atheltic de Bilbao, anotado doblete. Luego, ganó la Súpercopa de la UEFA venciendo al Chelsea, campeón de la Champions en esa temporada.

“Hay amores que merecen un último baile”

Millonarios, hacia las 9:00 en punto de la mañana, hizo oficial que Falcao es nuevo jugador del club.

Por medio de un video, el ‘Ballet Azul’ informó el regreso del futbolista tras un semestre como jugador libre.

Así generó expectativa Millonarios:

The Last Dance! ⚽️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 6, 2026

El 9 a las 9 ⏱️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

