Colombia recupera USD 20 millones por incumplimiento en contrato para helicópteros MI-17

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional informó que se concretó el giro de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional por parte de Berkley International Seguros Colombia, como resultado de las sanciones impuestas por el incumplimiento parcial del contrato N.° 12-2024 MDN-EJC, para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17.

El contrato tenía como objeto la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17, una de las capacidades aéreas estratégicas del Ejército Nacional. El pago corresponde tanto a la sanción contractual como a la recuperación del anticipo entregado en el marco del acuerdo.

Según el comunicado oficial, el giro se realizó tras las solicitudes formales del Ministerio de Defensa Nacional, amparadas en decisiones administrativas que ratificaron el incumplimiento del contratista.

Resoluciones del Ministerio de Defensa respaldaron la sanción

La decisión de exigir el pago estuvo sustentada en las resoluciones 001863 del 7 de noviembre y 002047 del 14 de noviembre de 2025, mediante las cuales se declararon los incumplimientos parciales del contrato.

Estas resoluciones establecieron la procedencia de las medidas contractuales y activaron los mecanismos de garantía, permitiendo al Estado recuperar los recursos entregados de manera anticipada y aplicar la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente en materia de contratación pública.

Desde el sector Defensa se señaló que el procedimiento se adelantó dentro de los canales administrativos y legales previstos, sin que ello afecte la continuidad de los procesos institucionales del Ejército Nacional.

Gestión coordinada entre varias dependencias del sector Defensa

El Ejército destacó que la recuperación de los recursos fue el resultado de una gestión articulada entre distintas dependencias del sector Defensa. En el proceso participaron la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, el Comando Financiero del Ejército Nacional, la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como el supervisor del contrato.

La institución resaltó que el proceso refleja la coordinación interna para proteger los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los contratos asociados a capacidades estratégicas.

La flota MI-17 y su importancia en la capacidad operativa

La flota de helicópteros MI-17 cumple un papel clave en las operaciones de transporte, apoyo logístico y movilidad aérea del Ejército Nacional, especialmente en zonas de difícil acceso.

El sostenimiento de estas aeronaves es considerado estratégico para el cumplimiento de misiones operacionales y humanitarias, por lo que los contratos asociados a su mantenimiento están sujetos a estrictos controles técnicos, financieros y administrativos.

Previemente, el Ministerio de Defensa ya había impuesto una sanción a otra empresa, Vertol Systems Company Inc, por incumplimiento incumplimientos en la ejecución del contrato 012-2024,destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.