Las lluvias causan inundaciones en algunos barrios de La Dorada, Caldas

Manizales

Las lluvias de las últimas horas han causado inundaciones en el barrio la concordia y la Avenida de los Estudiantes en la Dorada , Caldas

Las inundaciones no se originaron por un desbordamiento del río Magdalena, sino por el colapso de una red de alcantarillado debido a las fuertes lluvias que se han registrado.

“Se han presentado algunas lluvias en el municipio, lo que ha ocasionado algunas inundaciones en vías del municipio. Inclusive el día fin de semana en el sector de la avenida Los Estudiantes zona rosa del municipio, vemos una valla de la licorera de Caldas que cayó sobre la vía ocasionándole daños considerables a un vehículo tipo automóvil”, dijo Mateo Valencia Comandante de Bomberos de Manizales

Mateo Valencia , comandante de Bomberos , anunció que están realizando monitoreos constantes en la zona para identificar si hay familias damnificadas

Para la presente semana se prevén lluvias intensas en el puerto caldense de La Dorada