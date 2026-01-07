IDU y la CAF firman convenio para fortalecer la infraestructura vial y el espacio público en Bogotá
La alianza tendrá una duración de un año y medio y busca mejorar la calidad de vida de los bogotanos.
Bogotá sigue fortaleciendo su planeación urbana. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un convenio, con el fin de mejorar la estructuración de proyectos, infraestructura vial y espacio público en la ciudad.
El acuerdo contará con 562 mil dólares en recursos de cooperación técnica y busca fortalecer institucionalmente al IDU, especialmente en la planeación de obras civiles, presupuestos y modelos de gerencia de proyectos.
Buscan proyectar la capital a 50 y 100 años
El director del IDU, Orlando Molano, destacó que esta alianza responde a la instrucción busca proyectar a la ciudad a largo plazo, específicamente a 50 y 100 años.
“Firmamos un convenio que nos va a permitir con la CAF tener una alianza que nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra ciudad. El señor alcalde, Carlos Fernando Galán, nos ha dado una instrucción de buscar mecanismos, alternativas y alianzas como esta que acabamos de firmar, pensando en una ciudad proyectada a 50 y 100 años, así que le damos las gracias a todos los equipos, estamos felices, estamos cumpliendo las instrucciones del alcalde de poner la casa en orden”, afirmó el director del IDU.
Desde la CAF, afirman que este convenio, permitirá ejecutar obras con mejores tiempos, mayor calidad y menos retrasos.
“Se fortalecerán las capacidades propias del IDU, en materia de estructuración, fortalecimiento institucional y tiempos. Los recursos permitirán que las obras futuras se realicen con mejor manejo de tiempo y calidad”, dijo Rodrigo Peñailillo, representante de CAF en Colombia.
Finalmente, ambas entidades aseguran que esta alianza tendrá una duración de un año y medio. Como se ha mencionado, se espera que estos recursos mejoren la factibilidad, los estudios y diseños de la infraestructura en la capital.