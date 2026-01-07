IDU y la CAF firman convenio para fortalecer la infraestructura vial y el espacio público en Bogotá

Bogotá sigue fortaleciendo su planeación urbana. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un convenio, con el fin de mejorar la estructuración de proyectos, infraestructura vial y espacio público en la ciudad.

El acuerdo contará con 562 mil dólares en recursos de cooperación técnica y busca fortalecer institucionalmente al IDU, especialmente en la planeación de obras civiles, presupuestos y modelos de gerencia de proyectos.

Buscan proyectar la capital a 50 y 100 años

El director del IDU, Orlando Molano, destacó que esta alianza responde a la instrucción busca proyectar a la ciudad a largo plazo, específicamente a 50 y 100 años.

“Firmamos un convenio que nos va a permitir con la CAF tener una alianza que nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra ciudad. El señor alcalde, Carlos Fernando Galán, nos ha dado una instrucción de buscar mecanismos, alternativas y alianzas como esta que acabamos de firmar, pensando en una ciudad proyectada a 50 y 100 años, así que le damos las gracias a todos los equipos, estamos felices, estamos cumpliendo las instrucciones del alcalde de poner la casa en orden”, afirmó el director del IDU.

¡Bogotá se fortalece con aliados internacionales! 🌍💪



Firmamos un nuevo convenio con la @AgendaCAF para potenciar la estructuración de proyectos de infraestructura y espacio público en la ciudad. 🏗️



Con este acuerdo, aseguramos proyectos que avanzan y una movilidad más… pic.twitter.com/AHPZbKEsyM — IDU Bogotá (@idubogota) January 6, 2026

Desde la CAF, afirman que este convenio, permitirá ejecutar obras con mejores tiempos, mayor calidad y menos retrasos.

“Se fortalecerán las capacidades propias del IDU, en materia de estructuración, fortalecimiento institucional y tiempos. Los recursos permitirán que las obras futuras se realicen con mejor manejo de tiempo y calidad”, dijo Rodrigo Peñailillo, representante de CAF en Colombia.

Finalmente, ambas entidades aseguran que esta alianza tendrá una duración de un año y medio. Como se ha mencionado, se espera que estos recursos mejoren la factibilidad, los estudios y diseños de la infraestructura en la capital.