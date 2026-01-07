Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 7 de enero: Aproveche la Luna llena para estabilizar y mejorar

Las personas nacidas en la fecha de hoy, 7, tienen un gran vínculo con la fe, pues es el número perfecto de Dios. Además, son muy espirituales, tienen una misión muy importante por cumplir, y grandes sentidos de responsabilidad, conciencia y amor. Su año inicia en una etapa de tránsito planetario.

El número del día es el 7824, la recomendación del día, mezclar alcohol con leche y bañarse con esto para protección y riqueza, el color, es el rojo, y la fruta la manzana.

Horóscopo del profesor Salomón para este 7 de enero de 2026

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas del signo cáncer, tendrán cosas relacionadas con su familia, por tanto, es importante que analice con qué personas pudo tener malentendidos, pues debe buscar la forma de arreglarlos, para que las bendiciones puedan llegar a su vida. Por otro lado, tendrá nuevos cambios que lo pondrán en situaciones diferentes, sin embargo, esto le será de gran beneficio.

Número del día: 4098.

Recomendación: El cóctel de poder.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas de este signo, les espera pronto un viaje, que posiblemente sea hacia el extranjero, y esto vendrá acompañado de muchos cambios y nuevas oportunidades. Si está realizando algo relacionado con el estudio, es importante que le preste atención, pues le dará muy buenos resultados.

Número del día: 2574.

Recomendación: El dólar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas del signo piscis, tendrán una tristeza por alguna razón, sin embargo, deben aprovecharlo para fortalecerse y seguir adelante con sus proyectos. Adicionalmente, es importante que preste especial atención a su salud, pues recuerde que esto puede cambiar de forma repentina.

Número del día: 4463.

Recomendación: El agua de hierro.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas del signo tauro, deben recordar lo importante que es el estar seguros antes de tomar cualquier decisión, pues esto también influye en la forma en que se den los resultados, por esto, al tener seguridad, traerá grandes bendiciones. Por otro lado, tenga cuidado con el amor, debe analizar que cosas debe mejorar o fortalecer

Número del día: 1583.

Recomendación: El vencedor.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, deben tener en cuenta sus proyectos, dado que pronto los podrá llevar a cabo y traerán consigo grandes resultados. Por otro lado, tendrá una sorpresa relacionada con una inversión que podrá realizar sin ningún problema y le traerá gran éxito.

Número del día: 0443.

Recomendación: El ritual del trabajo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas de este signo, deben hacer un borrón y cuenta nueva, pues debe dejar atrás lo negativo del año pasado y pensar en todo lo que quiere conquistar el nuevo año, pues la escalera está lista para que la escale, sin embargo, con tristeza y quejas no lo podrá hacer.

Número del día: 7968.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las personas del signo géminis, evidenciarán como nuevos caminos se abrirán en su vida, y, con ellos, nuevas oportunidades. Por esto, debe tomar las cosas con calma, pues las oportunidades llegan para ser disfrutadas. Es importante que cuide su alimentación, pues según el profesor Salomón, debe hacerlo para evitar complicaciones de salud más adelante.

Número del día: 4850.

Recomendación: La descruzadera.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas del signo libra, deben tener cuidado con ataduras, pues no deben sujetarse de nada ni de nadie, no debe comprar el amor ni dejarse chantajear emocionalmente. Además, es posible que le lleguen muy buenas oportunidades, pero esto también dependerá de la actitud con las que usted las espere.

Número del día: 2350.

Recomendación: El agua direccionada de la sabiduría.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Para las personas del signo acuario, les espera una llega de dinero en cantidad más que suficiente, ya sea que le pagan o se gana algo, por tanto, está en un momento de conquistar muy buenas cosas para su vida.

Número del día: 7088.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas de este signo, se encuentran con una bendición especial que deben saber aprovechar, pues será importante para renovar y fortalecer su imagen. Por otro lado, debe tener cuidado con su mal genio y la impaciencia, pues con esto permitirá que nuevas oportunidades lleguen a su vida.

Número del día: 7875.

Recomendación: El reventador.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, les estará llegando dinero en una cantidad más que suficiente, además, tendrán una firma de documentos y negocios que traerán mucha estabilidad y fortaleza. Debe tener presente que los negocios se le estarán presentando de una forma especial.

Número del día: 0268.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas nacidas bajo este signo, verán como le llegarán nuevas oportunidades laborales, que traerán consigo mucho estabilidad económica que será beneficiosa en su futuro. Aquellos que deseen realizar un negocio relacionado con la finca raíz, es un gran momento para realizarlo, pues podría resultar muy exitoso.

Número del día: 3590.

Recomendación: La casa de Santa Marta.

