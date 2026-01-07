Concesión Transversal del Sisga aclara estado de la vía y defiende entrada en operación del peaje

La Concesión Transversal del Sisga salió al paso de las críticas y la desinformación que, según señala, persisten en la región frente a las obligaciones contractuales del proyecto y la entrada en operación del peaje de San Luis de Gaceno, una vez finalizada la fase de construcción del corredor vial.

De acuerdo con Fayber Sierra, director técnico de la concesión, las obras contempladas en el contrato de concesión 005 de 2015 concluyeron oficialmente el 25 de mayo de 2024, fecha a partir de la cual el proyecto entró en su fase de operación y mantenimiento.

“Las obras que quedaron finalmente contratadas y plasmadas en el contrato fueron finalizadas en su fase de construcción el 25 de mayo de 2024. Desde esa fecha estamos en la fase de operación y mantenimiento”, explicó Sierra.

El directivo señaló que, posterior a la finalización de la obra, el corredor ha sufrido graves afectaciones por las olas invernales de 2024 y 2025, especialmente en los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno, situación que incluso obligó al cierre de la vía durante varios meses.

“Son afectaciones posteriores a la finalización de la fase de construcción y, por tanto, no estaban incluidas en el contrato de concesión. Por eso, la Agencia Nacional de Infraestructura ha venido gestionando los recursos para atender estos puntos críticos”, indicó.

Actualmente, el corredor presenta 11 puntos con paso restringido. Según la concesión, ya existen recursos asegurados para intervenir seis de ellos: uno está en etapa final de ejecución, otro está por iniciar en San Luis de Gaceno y en cuatro más ya se cuenta con estudios y diseños listos para comenzar obras.

En cuanto al peaje de San Luis de Gaceno, Sierra recalcó que su entrada en operación es fundamental para garantizar el mantenimiento y sostenimiento de los 137 kilómetros rehabilitados entre Chocontá y Agua Clara, en Casanare.

“Este peaje hace parte de la estructura de financiación del proyecto y es totalmente necesario para continuar con el mantenimiento de la carretera”, afirmó.

Sobre la tarifa diferencial, explicó que la Agencia Nacional de Infraestructura propuso un valor especial para los habitantes de Santa María, San Luis de Gaceno y Sabanalarga.

“La tarifa diferencial propuesta es de 1.500 pesos más el FOSEVI, que actualmente está alrededor de los 500 pesos, lo que dejaría un pago cercano a los 2.000 o 2.100 pesos para estas comunidades”, detalló.

El director técnico también cuestionó a un sector minoritario de manifestantes que se opone a cualquier cobro del peaje, asegurando que detrás de algunas protestas existirían intereses particulares.

“No se trata de una manifestación legítima, sino de un recaudo ilegal bajo la figura de aportes voluntarios. Estas personas ya están denunciadas ante las autoridades”, señaló.

Finalmente, la concesión reiteró la invitación a la comunidad para participar en las jornadas de socialización de la tarifa diferencial, programadas para el viernes 9 de enero en San Luis de Gaceno y Santa María, con el objetivo de restablecer el recaudo del peaje a partir del 16 de enero.

“Es momento de unirnos como comunidad, pensar en la carretera y prepararnos para las próximas olas invernales, que desafortunadamente han sido cada vez más críticas”, concluyó Sierra.