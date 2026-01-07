Caso Balka: ya se concretan las primeras escrituras del proyecto inmobiliario

La obra Torres de Soleil, ubicada al norte de Tunja, en la avenida Norte Diagonal frente al CAI del barrio Los Muiscas, registra avances visibles tras el proceso de toma de posesión adelantado por la empresa JM Asociados sobre la constructora Balka S.A.S.

El proceso «toma de posesión», que fue socializado ante el Concejo de Tunja el 29 de julio de 2025 y, posteriormente, el 10 de octubre, se realizó una reunión en la Alcaldía con los acreedores para explicar el paso a paso de la recuperación del proyecto.

El agente especial Jaime Galvis confirmó que, luego de la notificación formal de la toma de posesión, se adelantaron las actuaciones jurídicas y administrativas necesarias para intervenir el edificio, el cual se encontraba en estado de abandono. «Se logró el levantamiento de la hipoteca principal y de las medidas cautelares, lo que permitió avanzar en la regularización del proyecto», explicó Galvis.

Según Galvis, el proceso de escrituración arrojó resultados concretos. «Se han logrado 10 escrituraciones, con sus respectivos apartamentos y parqueaderos, cumpliendo con los requisitos legales y con lo prometido a las personas que tenían el efectivo derecho», señaló, y agregó que el procedimiento contó con el acompañamiento de la Oficina de Instrumentos Públicos, notarías, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Mayor de Tunja.

Galvis también informó que entre el 15 y el 30 de enero se realizará la entrega formal y protocolaria de las unidades de vivienda, una vez culminada la etapa de adecuaciones.

Posteriormente, se iniciará una fase de venta de activos para responder a los compromisos pendientes con otros acreedores y cubrir los costos generados durante la recuperación del proyecto.