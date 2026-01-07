Aguas de Cartagena detectó presuntas conexiones ilegales en Los Alpes y El Bosque

En el marco de sus acciones permanentes de control, inspección y verificación del uso adecuado del servicio, la empresa informa a la ciudadanía sobre la detección de algunos casos representativos de fraude de 2025, identificados en los sectores El Bosque y Los Alpes.

Los casos fueron detectados presuntamente en el barrio El Bosque, en un establecimiento de actividad comercial correspondiente a un hotel.

Durante la inspección técnica al parecer, se evidenció una doble acometida que permitía el uso no autorizado del servicio, además se identificaron en el barrio Los Alpes, predios de uso residencial con actividad comercial, donde se detectaron la instalación de bypass en el sistema de medición.

Una vez identificadas estas supuestas irregularidades, la empresa activó los procedimientos técnicos y administrativos según la normatividad vigente, incluyendo el cálculo de los consumos dejados de facturar.

La empresa reitera que el fraude en los servicios públicos afecta la sostenibilidad del sistema, incrementa los costos de la operación y representa riesgos para la seguridad de las personas y de las instalaciones. Se hace un llamado a la comunidad para hacer uso responsable y legal del servicio y a reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales.