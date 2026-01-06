El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Países amenazados tienen que reaccionar y no ceder a las presiones de Trump”: François Hollande

François Hollande, expresidente de Francia (2012-2017) y actual diputado por el Partido Socialista en la Asamblea Nacional, entregó sus impresiones de la operación militar que hizo Estados Unidos en Venezuela y que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

Opinión sobre operación de EE.UU. en Venezuela

“Lamento mucho que se haya dado una operación de ese tipo y que haya sido en contravía de las reglas del derecho internacional”, dijo.

Sostuvo que no tiene ninguna afinidad con Nicolás Maduro y su régimen, pero dejó claro que “nada puede justificar un acto contra la independencia de un país” e incluso señaló que lo que hizo Trump es lo mismo a lo que hizo Putin en Ucrania.

“Trump no tiene como objetivo restablecer la democracia en Venezuela, sino, por la fuerza, tomar control del petróleo”, manifestó.

Por eso, cuestionó la decisión de Estados Unidos de hacer el “secuestro” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pues al final terminó negociando con la vicepresidenta Delcy Rodríguez para atender sus intereses y no los del pueblo venezolano, algo que calificó como una “gran decepción”.

¿México y Colombia deben preocuparse ante amenazas de Trump?

“Países amenazados tienen que reaccionar, no ceder a las presiones de Trump. Lo que quiere es obligarlos a conceder lo que él quiere”, comentó.

Asimismo, señaló que el argumento del narcotráfico que usa Estados Unidos tiene sentido, pero “se ha convertido en un pretexto que oculta su verdadera voluntad”.

¿Operación militar garantizará a EE.UU. resultados en Venezuela?

Señaló que aún no tiene certeza de la forma en la que actuarán Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. “Si Trump no puede obtener lo que quiere a través de la vicepresidenta, comenzará a presionar a través de otros métodos”.

¿Qué viene para Venezuela ?

Comentó que seguramente Donald Trump se hizo la pregunta antes del ataque de lo que vendría para Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro, pero puntualizó que el problema es que no lo hizo para el día después. Ahí se tuvo que enfrentar a tres opciones:

Continuar con presión militar y llevar a la transición: “habría convertido a Venezuela en un nuevo Irak”.

“habría convertido a Venezuela en un nuevo Irak”. La que aplicó : trabajar con el madurismo para avanzar en una transición.

: trabajar con el madurismo para avanzar en una transición. Sacar a Maduro e inmediatamente conducir a la aplicación del derecho internacional: llevar a elecciones y que una nueva administración se hiciera cargo de Venezuela.

Futuro de la OTAN ante el interés de Trump de tomar Groenlandia

Aseveró que la declaración de los miembros de la Unión Europea es de vital importancia, pues lo más importante es “hacerle entender a Trump que Groenlandia y Dinamarca no están solos”.

Finalizó expresando que, si Trump piensa que Groenlandia no puede defenderse de Rusia o China, debe tener en cuenta que las fuerzas de la OTAN pueden hacerlo.

Escuche la entrevista completa con François Hollande aquí: