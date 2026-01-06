Más de 500 familias siguen sin solución tras 14 años de espera por proyectos de vivienda en Tunja

Familias que depositaron su esperanza de tener vivienda propia en Torres del Parque y Estancia del Roble siguen sin respuesta.( Estas son las 4 torres inconclusas que tendrán que ser demolidas en Torres del Parque, Tunja. Foto: Caracol Radio. )

Tras más de 14 años de espera, cientos de familias continúan sin una solución definitiva en los proyectos de vivienda que se adelantan en Tunja. Así lo denunció Sonia Martínez, veedora de La Esperanza, quien aseguró que, pese al cambio de administraciones, la situación sigue sin resolverse, especialmente para el denominado tercer grupo de afectados.

“Son más de 580 familias que entregaron su ahorro programado, otras pagaron la totalidad del apartamento y algunas incluso firmaron escrituras que nunca se registraron. Hoy seguimos en un limbo jurídico y social”, afirmó Martínez.

La veedora explicó que la única alternativa planteada para este grupo fue el proyecto Bellavista, una decisión que, según indicó, no fue concertada con las familias. “No hubo una reunión donde se consensuara la solución; fue una propuesta impuesta, sin tener en cuenta la realidad económica de muchas familias”, señaló.

Respecto al primer grupo, conformado por 50 familias priorizadas —30 desalojadas y 20 que firmaron escrituras sin que existiera el apartamento—, Martínez recordó que los inmuebles fueron entregados en 2021, pero aún persisten dificultades.

“A la fecha, solo cerca de 25 familias han podido firmar escrituras, pese a que existe un acuerdo donde el 50 % lo paga la administración y el otro 50 % las familias”, explicó.

Según la veedora, los retrasos se deben principalmente a trámites notariales y procesos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debido a la existencia de patrimonios de familia y menores de edad.

“Nos preocupa que ahora se diga que no hay recursos, cuando existe un rubro específico destinado para estas familias”, añadió.

En cuanto al segundo grupo, que corresponde a 770 familias residentes en los proyectos Estancia del Roble y Torres del Parque, Martínez indicó que estudios de la UPTC identificaron al menos 110 hogares en riesgo.

“De esas familias, 78 deben ser trasladadas a Torres del Parque, pero el proceso ha sido extremadamente lento; hasta diciembre solo 20 estaban preasignadas”, dijo.

Entre los avances logrados recientemente, la veedora destacó la exención del impuesto predial para cerca de 700 familias durante el año 2026.

“El Concejo aprobó la exención, lo que permitirá que las familias solo paguen tasas como bomberil y ambiental, pero ahora deben adelantar nuevamente trámites y formularios”, precisó.

Finalmente, Sonia Martínez insistió en que el tercer grupo sigue siendo el más olvidado. “Hoy un apartamento cuesta entre 130 y 135 millones de pesos, una cifra inalcanzable para muchas familias, madres cabeza de hogar y personas con trabajos informales que no tienen capacidad de endeudamiento”, afirmó.

La veedora aseguró que continuará gestionando reuniones con entidades nacionales para buscar alternativas reales. “Seguimos tocando puertas y presionando para que estas familias tengan una solución digna. No vamos a desistir”, concluyó.