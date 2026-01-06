Hallaron cuerpo sin vida con varios impactos de bala cerca de la Terminal de Transporte

En inmediaciones de la Terminal de Transporte vía Aguas Prietas, fue encontrado un cuerpo sin vida con varios impactos con arma de fuego, identificado como Israel Antonio Pérez Gracia, natural de Cartagena, de ocupación oficios varios.

Al occiso le registran cinco anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar, por eso las causas de su muerte estarían asociadas a su prontuario criminal.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.