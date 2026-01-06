Familia boyacense pide la liberación de colombiano detenido en Venezuela

Arley Danilo Espitia Lara, joven campesino de 25 años, oriundo de Úmbita permanece detenido en Venezuela tras ser señalado por las autoridades de ese país de presuntamente integrar un complot contra el gobierno de Nicolás Maduro

Han pasado más de 16 meses desde que una familia boyacense perdió todo contacto con uno de sus integrantes, detenido en Venezuela en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Se trata de un joven campesino de 25 años, oriundo de Úmbita, quien fue retenido el 13 de septiembre de 2024 cuando cruzó la frontera por el puente de Ureña, en Norte de Santander.

Su hermana, Lorena Espitia, relató que solo hasta un mes después supieron qué había ocurrido, tras una declaración pública del gobierno venezolano.

“Nos enteramos el 17 de octubre, cuando en un programa de televisión mostraron la foto de mi hermano, con todos sus datos, señalándolo como terrorista. Ahí supimos que estaba detenido”, afirmó.

Según explicó, el joven viajó acompañado de una amiga venezolana para ayudarla a renovar documentos. En el puesto fronterizo presentó su pasaporte y accedió a una “entrevista de rutina”. Sin embargo, horas después fue trasladado a Caracas sin que la familia recibiera información oficial.

“Lo ingresaron a un cuarto supuestamente para una entrevista y al final del día le dijeron que debía ser trasladado a Caracas. Desde ahí no supimos nada durante semanas”, relató Espitia.

La primera comunicación con su familia ocurrió seis meses después, el 10 de mayo, cuando pudo llamar a su madre durante apenas cinco minutos.

“Nos dijo que estaba sobreviviendo, que solo les daban agua una vez al día, que salían al patio una hora, siempre esposados. Estaba enfermo, con brotes en la piel por alergia al metal y con gastritis”, señaló.

En esa llamada, el joven informó que se encontraba recluido en el centro de detención Rodeo I, en Venezuela. Desde entonces, solo hubo una segunda comunicación a inicios de noviembre, y luego el silencio total. “Desde esa llamada no sabemos absolutamente nada. No sabemos cómo está ni qué puede pasar con ellos”, dijo su hermana.

La familia ha acudido a la Cancillería, a la Embajada y a instancias diplomáticas, pero asegura que las respuestas han sido limitadas. “El gobierno nos dice que hay que esperar, que están gestionando, pero Venezuela no responde. Sentimos que todo está detenido”, manifestó.

La situación genera aún más temor tras los recientes hechos políticos y de seguridad en Venezuela.“Tenemos miedo de que haya represalias. Sabemos que sus vidas están en riesgo y no tenemos ninguna información oficial”, advirtió Espitia.

El pasado 4 y 5 de diciembre, familiares de detenidos realizaron un plantón en la frontera colombo-venezolana exigiendo respuestas. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron pronunciamientos de ninguno de los dos gobiernos.

“Cerramos la frontera, protestamos pacíficamente, pero no hubo respuesta. Ni Colombia ni Venezuela nos dijeron nada”, señaló.

Lorena recordó que su hermano es campesino y que toda su vida ha trabajado en el campo.

“Él no es terrorista, es un campesino que labra la tierra. De eso vivimos como familia”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado directo a las autoridades.

“Que no nos abandonen, que actúen. Pedimos la libertad de mi hermano y de todos los colombianos inocentes que están detenidos. Ya son 16 meses de dolor y solo hemos recibido dos llamadas”, concluyó.

La familia insiste en que seguirá presionando y tocando puertas para que el caso no quede en el olvido y se garantice el respeto por los derechos humanos de los colombianos detenidos en el vecino país.