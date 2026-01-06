“Congresistas replican lo dicho por Trump; no hay delito ni traición a la patria”: Julián Quintana

Donald Trump y banderas de Estados Unidos y Colombia. Fotos: (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) / Getty Images

El abogado experto en derecho penal y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Julián Quintana, en diálogo con W Radio, aseguró que los congresistas, entre ellos Lina María Garrido, que publicaron trinos a favor de una posible invasión de Estados Unidos a Colombia, no cometieron ningún delito.

En diálogo con W Radio, el penalista aseguró que los congresistas no cometieron ninguna conducta penal, porque estaban opinando sobre las manifestaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También consideró que las denuncias contra los representantes a la Cámara, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo, son una pérdida de tiempo para la Corte Suprema de Justicia.

“Yo creo que se debe ser muy estricto con la configuración de las diferentes categorías dogmáticas del delito. Aquí estamos frente a hechos que ninguna relevancia, y en esto voy a ser enfático, tienen para el derecho penal. Cuando uno hace un análisis preliminar de los delitos de traición a la patria, por ejemplo, el que menciona el ministro Sanguino, a quien le recomiendo que se asesore mejor, pues uno comienza a mirar los diferentes elementos”, afirmó.

También señaló que los congresistas “no incurrieron en actos que menoscaben la integridad territorial, tampoco sometieron en parte el dominio de Colombia a un extranjero, tampoco afectaron la soberanía y tampoco fraccionaron la unidad nacional”.

El abogado explicó que en el derecho penal hay un principio que se llama la antijuridicidad material, que establece que los actos deben ser idóneos y que potencialmente puedan afectar el bien jurídico.

Sobre los trinos publicados por Polo Polo y Garrido, señaló que “es una opinión de un congresista, de un activista, de una persona que no está de acuerdo con Gustavo Petro. Ahora bien, no perdamos el contexto. Ellos están haciendo referencia a una afirmación de un presidente de otro país. ¿Y entonces ahora no se puede hablar de lo que dice un extranjero porque somos unos traicioneros de la patria?”.

Quintana añadió que “yo tengo una recomendación: no le hagan perder el tiempo a la Corte Suprema de Justicia, que mucho trabajo tiene”.

También dijo que son infundadas las denuncias del ministro de Trabajo: “Aquí lo que están haciendo es tratar de callar a los congresistas que opinan diferente a este Gobierno. Les incomoda el disenso”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

