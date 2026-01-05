Asamblea Nacional de Venezuela juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, juramentó a su hermana, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de la República, “como vicepresidenta ejecutiva del presidente legítimo Nicolás Maduro”
Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.
“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.