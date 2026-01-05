Se reporta una explosión con pipeta de gas en el barrio Palermo, sur de Bogotá

En el barrio Palermo, en el sur de la ciudad, se registró una fuerte explosión al interior de una vivienda.

Por el momento, las autoridades confirmaron dos personas fallecidas dentro de la vivienda afectada. La explosión ocurrió en una construcción subnormal y dejó varias edificaciones aledañas con daños.

Debido al posible riesgo por materiales peligrosos ya se encuentran las autoridades realizando evacuación preventiva, ampliación y cierre de perímetros para garantizar la seguridad de la comunidad.

A propósito, el Cuerpo de Bomberos adelanta labores de búsqueda primaria y secundaria para descartar la presencia de más víctimas.

Noticia en desarrollo…