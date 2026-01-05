¿Quién entregó a Nicolás Maduro? experto en derecho internacional respondió

Benigno Alarcón Deza, fundador y exdirector del Centro de Estudios Políticos, experto en derecho internacional económico, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

¿Quién lo entregó?

Según Alarcón, saber quién entregó a Nicolás Maduro aún no es tan fácil y por ende, fue enfático en afirmar que no se atreve a mencionar nombres.

“Yo prefiero no adivinar qué pudo pasar allí, obviamente siempre la gente mira a quién se beneficia, pero la realidad del asunto es que al final del día la aprehensión de Maduro debilita todo el sistema. Entonces yo tengo muchas dudas de que haya verdaderos ganadores en la entrega de Maduro cuando esto termina debilitando todo el sistema”, dijo.

Además, aseguró que “hoy en día las personas que están al frente del Gobierno se vuelven mucho más vulnerables y mucho más dependientes de la voluntad y de lo que Estados Unidos pretenda imponerle a este Gobierno que hoy en día tiene visos de provisionalidad”.

¿Trump y Marco Rubio consideraron que era más fácil la toma de Venezuela con la vicepresidenta que con Edmundo y María Corina?

“Pareciera que esa es la impresión o el cálculo que de alguna manera se impuso en este momento. Yo puedo tener diferencias con ese cálculo, básicamente por los resultados de julio del 2024, incluso con la votación del mismo sector militar, que se habla de que fue mayoritariamente a favor de un cambio político, pero la realidad del asunto es que Estados Unidos lo que quiso evitar fue volver a un esquema de colocar a un Gobierno y tener que protegerlo por años, colocando miles de tropas en el país que muchas veces terminan siendo rechazadas por la misma población”, dijo.

Siendo así, reafirmó que según él, desde Estados Unidos quisieron ahorrarse esa parte y apostaron a que la manera más fácil de hacerla es como lo están haciendo.

“Yo creo que ellos ven esto como una solución provisional para tratar de ajustar ciertos procesos y colocar a ciertas personas en las instituciones y lograr ajustes antes de colocar a un Gobierno con la finalidad de que pueda sostenerse por sí mismo y sin el riesgo y la necesidad de tener que blindarlo con tropas norteamericanas en tierra, que me imagino que es lo que no se quiere hacer”, detalló.

Sin embargo, advirtió que este es un sistema que si no demuestra efectividad en un corto plazo, sino que se convierte en más de lo mismo, puede terminar colapsando muy rápido y obligando a los Estados Unidos a reconsiderar su posición.

“Y allí a los Estados Unidos solamente le quedan dos caminos, entra en un dilema, o se retira y hacen las cosas de manera distinta. Entonces vamos a ver qué pasa. Es una apuesta muy riesgosa sin lugar a dudas”, dijo.