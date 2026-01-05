Pitalito avanza en seguridad y obras, pero enfrenta retos jurídicos y ambientales

El alcalde de Pitalito entregó en 2026 un balance de las inversiones en seguridad, salud e infraestructura, y se refirió a los retos jurídicos y a las demoras del viaducto de Pericongo.

El alcalde de Pitalito, capital mundial del café de especialidad, asegura que en 2026 el municipio muestra avances significativos gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Departamental del Huila. En materia de seguridad, resalta la instalación de más de 300 cámaras de vigilancia y la entrega de vehículos para la motorizada del Ejército, acciones que fortalecen la capacidad operativa y mantienen a Pitalito bien posicionado en los indicadores de criminalidad del departamento.

En el sector salud e infraestructura, el mandatario confirma que ya está terminada y lista para entrar en funcionamiento la nueva sala de urgencias del Hospital Departamental de Pitalito. A esto se suman convenios para la pavimentación de más de 30 cuadras, así como proyectos de agua potable y saneamiento básico que superan los 21 mil millones de pesos, beneficiando a sectores urbanos y a un corregimiento del municipio.

El alcalde también se refiere a los retos jurídicos que enfrenta la administración municipal, entre ellos las sentencias que ordenan indemnizaciones y reubicaciones por inundaciones en sectores como el barrio Libertador, Alto de la Cruz y Altos del Guadalito. Reconoce que el municipio no cuenta actualmente con terrenos suficientes para cumplir estas órdenes y que será necesario revisar cada caso, teniendo en cuenta que en administraciones anteriores algunas familias ya habían recibido lotes.

Finalmente, sobre el viaducto de Pericongo, el mandatario señala que el proyecto continúa, aunque con retrasos derivados de trámites ambientales. Explica que ya se autorizó la sustracción de siete hectáreas de reserva forestal, lo que permite avanzar en la obra, aunque con una demora cercana a un año. Aclara que los recursos están garantizados por la concesionaria Ruta al Sur y que el principal desafío sigue siendo la gestión administrativa ante el Gobierno Nacional.