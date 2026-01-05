Luto en Ventaquemada: En zona rural del municipio se registró presunto feminicidio

La Alcaldía de Ventaquemada a través de un comunicado oficial, expresó su más profundo rechazo frente al homicidio de una mujer de 21 años, ocurrido en la noche del domingo 4 de enero en la vereda Supatá, un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el caso se registró hacia las 10:30 de la noche, cuando la joven perdió la vida tras ser agredida con arma de fuego.

Según información preliminar, el presunto responsable fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Desde la Administración Municipal se manifestó solidaridad y acompañamiento a la familia de la víctima y a sus seres queridos, enviando un mensaje de fortaleza en este difícil momento.

Asimismo, la Alcaldía reiteró de manera categórica su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia, en especial a la violencia de género y a las agresiones contra las mujeres, hechos que atentan contra la vida, la dignidad y los derechos humanos, y que no tienen cabida en la sociedad.

REPORTE DE LAS AUTORIDADES

La Policía Metropolitana de Tunja confirmó la captura en flagrancia de un hombre señalado de causar la muerte de la mujer de 21 años.

De acuerdo con las autoridades, gracias a información suministrada por la comunidad, uniformados se desplazaron hasta una vivienda del sector, donde hallaron el cuerpo sin vida de la joven.

En el lugar fue capturado un hombre, presuntamente su pareja sentimental, quien habría utilizado un arma de fuego para cometer el homicidio, la cual fue incautada como elemento material probatorio.

“El presunto agresor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se logró la incautación del arma de fuego involucrada en este lamentable hecho”, indicó el mayor Isaías Hernández, comandante del Distrito 2 de Policía Cómbita.

Personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al lugar de los hechos, mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer plenamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Desde la Policía Metropolitana de Tunja se rechazó de manera contundente este hecho de violencia.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida, especialmente de las mujeres, e invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación de riesgo a través de las líneas de emergencia”, agregó el oficial.

Las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia pueden comunicarse también con la línea 155, habilitada para orientación y atención especializada.