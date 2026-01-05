Incumplimientos en la Transversal del Sisga ponen en duda el cobro del peaje en San Luis de Gaceno

Comunidades y veedurías de la Transversal del Sisga reiteran que la vía no cumple con las condiciones técnicas. Foto: Suministrada

Tras la convocatoria realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión del Sisga a las comunidades de Santa María y San Luis de Gaceno, para analizar la implementación de una tarifa diferencial en el peaje de la estación San Luis de Gaceno a partir del próximo 16 de enero, las veedurías ciudadanas expusieron su postura frente a las condiciones del contrato y el cobro del peaje.

El ingeniero Jorge Esquivel, veedor de la Transversal del Sisga, aseguró que la comunidad mantiene la voluntad de diálogo, pero insiste en que primero deben cumplirse las obligaciones contractuales.

“En una reunión previa en Bogotá con la ANI se les solicitó que contractualmente se pusieran al día, porque hay compromisos que no se han cumplido. Hoy nos hablan de una tarifa diferencial, pero eso termina siendo un sofisma para justificar el cobro del peaje”, afirmó.

Esquivel explicó que la concesión propone una tarifa de 1.500 pesos, a la que se suma el cobro obligatorio del fondo de seguridad vial (FOSEVI). “Ese fondo se paga sí o sí, por lo que la comunidad considera que la propuesta no soluciona el problema de fondo”, señaló.

El veedor recordó que el proyecto vial tiene una longitud aproximada de 137 kilómetros, divididos en cuatro unidades funcionales, siendo la número cuatro con 49 kilómetros la que concentra la mayor discusión.

“Inicialmente el peaje estaba proyectado en Casanare, pero fue trasladado a Boyacá, específicamente al sector de Santa Teresa, lo que generó el inconformismo de la comunidad de San Luis, que se ha manifestado de manera pacífica”, indicó.

Según Esquivel, las veedurías han realizado un seguimiento detallado a la obra, identificando más de 200 observaciones técnicas.

“Yo personalmente hice 225 observaciones y muchas de ellas no se han cumplido. Además, el contrato tiene más de 11 otrosíes, lo que evidencia inconsistencias en su estructuración”, explicó.

También advirtió sobre los riesgos geológicos del corredor vial. “Cuando se estructuró el proyecto se identificaron 57 puntos críticos, luego subieron a más de 70. La concesión demandó al Estado y el tribunal de arbitramento falló a su favor, lo que hoy nos tiene con un sobrecosto cercano a los 400 mil millones de pesos”, afirmó.

Para las veedurías, la propuesta es clara: “Nosotros planteamos tarifa cero pesos y que únicamente se pague el FOSEVI, hasta tanto no se cumplan los estándares, las obligaciones contractuales y los niveles de servicio”, puntualizó Esquivel.

Finalmente, señaló que actualmente no existe un convenio vigente con la Policía de Tránsito y que el acompañamiento lo realizan unidades de Boyacá y Casanare.

“Esperamos que esta semana las veedurías unifiquemos un documento para presentarlo a la ANI y definir qué pasará antes del 16 de enero, cuando se tiene previsto reactivar el cobro del peaje”, concluyó.