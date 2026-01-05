Cronología del ataque de Estados Unidos a Venezuela: así se dio la captura de Maduro

Cronología del ataque de Estados Unidos a Venezuela: así se dio la

A la 1:50 de la mañana del 3 de enero, los venezolanos se despertaron con sonidos de bombardeos y sobrevuelos de aviones, tal y como lo había advertido Donald Trump.

Estados Unidos bombardeó Caracas y se llevó a Nicolás Maduro

Agosto 2025: Trump anunció despliegue militar en el Caribe, acto que fue asumido por Maduro como una amenaza que buscaba cambio de régimen y querer apoderarse del petróleo.

Durante 28 semanas, los ataques verbales entre mandatarios iban y venían mientras Estados Unidos reforzaba su presencia en el Caribe con más de 20 ataques dejando más de 80 muertos.

21 de noviembre 2025: Llamada entre Trump y Maduro, no fue fructífera, según el mandatario de Estados Unidos, mientras el venezolano afirmaba que fue “respetuosa”.

Allí, aumentó la tensión y la incertidumbre, mientras Maduro advertía que Venezuela pasaría a la lucha armada si era atacada.

Trump aumentó sus advertencias:

Aprobar operaciones de la CIA en espacio venezolano, bloquear espacio aéreo y se consolidó con el anuncio de un ataque en territorio venezolano el 18 de diciembre, que Maduro nunca confirmó ni negó.

Maduro bailó y cantó en televisión:

Nicolás Maduro apareció varias veces en televisión, cantando, bailando y hasta viralizando frases en inglés, pedía ser escuchado por Estados Unidos.