6AM W6AM W

Programas

Cronología del ataque de Estados Unidos a Venezuela: así se dio la captura de Maduro

Las advertencias de Donald Trump se hicieron realidad el pasado 3 de enero con bombardeos y la captura de Nicolás Maduro en Cúcuta.

Cronología del ataque de Estados Unidos a Venezuela: así se dio la captura de Maduro

Cronología del ataque de Estados Unidos a Venezuela: así se dio la captura de Maduro

03:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cronología del ataque de Estados Unidos a Venezuela: así se dio la

A la 1:50 de la mañana del 3 de enero, los venezolanos se despertaron con sonidos de bombardeos y sobrevuelos de aviones, tal y como lo había advertido Donald Trump.

Estados Unidos bombardeó Caracas y se llevó a Nicolás Maduro

  • Agosto 2025: Trump anunció despliegue militar en el Caribe, acto que fue asumido por Maduro como una amenaza que buscaba cambio de régimen y querer apoderarse del petróleo.

Durante 28 semanas, los ataques verbales entre mandatarios iban y venían mientras Estados Unidos reforzaba su presencia en el Caribe con más de 20 ataques dejando más de 80 muertos.

  • 21 de noviembre 2025: Llamada entre Trump y Maduro, no fue fructífera, según el mandatario de Estados Unidos, mientras el venezolano afirmaba que fue “respetuosa”.

Allí, aumentó la tensión y la incertidumbre, mientras Maduro advertía que Venezuela pasaría a la lucha armada si era atacada.

Trump aumentó sus advertencias:

Aprobar operaciones de la CIA en espacio venezolano, bloquear espacio aéreo y se consolidó con el anuncio de un ataque en territorio venezolano el 18 de diciembre, que Maduro nunca confirmó ni negó.

Maduro bailó y cantó en televisión:

Nicolás Maduro apareció varias veces en televisión, cantando, bailando y hasta viralizando frases en inglés, pedía ser escuchado por Estados Unidos.

  • 3 de enero: Capturaron a Nicolás Maduro e inició una “extraña” calma en Venezuela.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad