En ArmoníaEn Armonía

Programas

Comunicarse con presencia: herramientas básicas para intención y compasión en este nuevo año

Beatriz Vásquez, coach de bienestar y equilibrio emocional, nos comparte herramientas básicas para tener una comunicación consciente en este año nuevo que comienza. Cómo comunicarnos mejor con presencia, intención y compasión. 

Comunicarse con presencia: herramientas básicas para intención y compasión en este nuevo año

Comunicarse con presencia: herramientas básicas para intención y compasión en este nuevo año

25:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comunicarse con presencia: herramientas básicas para intención y compasión en este nuevo año

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad